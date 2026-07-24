Prosječna starost voznog parka u Hrvatskoj 14,8 godina

U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je evidentirano 117.388 prvih registracija vozila svih kategorija, što je 4,4 posto ili 5.019 više nego u istom razdoblju lani kada ih je bilo 112.369, s tim da je prosječna starost cjelokupnog voznog parka 14,8 godina, priopćio je u petak Centar za vozila Hrvatske (CVH).

Broj prvih registracija osobnih automobila kategorije M1 (uglavnom osobni automobili) pao za 3,6 posto, na 84.409 u odnosu na 87.624 registriranih u prvoj polovici 2025. godine. Pad je ponajprije posljedica manjeg broja registracija rabljenih vozila, kaže se u priopćenju.

Naime, od početka godine do kraja lipnja registrirano je 40.397 rabljenih vozila, naspram 45.799 u istom razdoblju prošle godine, dok je broj registracija novih osobnih automobila porastao sa 41.825 na 44.012.

Hibridi na čelu po registracijama

Hibridni automobili ove godine po prvi put su preuzeli vodstvo među novim novoregistriranim osobnim vozilima s udjelom od 39,6 posto, ispred benzinaca s 37,2 posto. Prošle godine u istom razdoblju benzinski automobili bili su najzastupljeniji, s udjelom od 48,2 posto. Kod rabljenih vozila dizelaši su i dalje uvjerljivo najzastupljeniji, s udjelom od 52,6 posto, iako je taj udio niži nego prošle godine, kada je iznosio 58,1 posto.

Broj novoregistriranih osobnih automobila na električni pogon više se nego udvostručio u odnosu na prvu polovicu prošle godine. Registrirano ih je 2.807 u odnosu na 1.138 u istom razdoblju 2025. godine.

U M1 kategoriji registrirano je i 4.204 plug-in hibrida, te 22.227 klasičnih hibridnih vozila, dok je broj vozila na plinski pogon s 913 vozila pao na 505.

Do 30. lipnja 2026. u Hrvatskoj su prometnu dozvolu produžili ili se registriralo ukupno 1.492.490 vozila svih kategorija, što je tri posto više nego u istom razdoblju prošle godine, kada ih je bilo 1.448.574.

Od toga je 1.093.959 osobnih automobila što predstavlja porast od 2,6 posto u odnosu na 1.066.160 registriranih M1 vozila prošle godine.

Prosječna starost cjelokupnog voznog parka iznosi 14,8 godina, a osobnih automobila 13,3 godine te je ostala gotovo nepromijenjena u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pomoćnik Uprave CHV-a Tomislav Škreblin ističe kako podaci za prvo polugodište 2026. godine pokazuju da se hrvatski vozni park i dalje sporo pomlađuje.

“Istodobno, ohrabruje rast udjela hibridnih i električnih vozila među novoregistriranim automobilima, što potvrđuje postupnu promjenu strukture novih vozila. No, budući da velik dio vozila na hrvatskim cestama čine stariji automobili, njihovo redovito održavanje i tehnička ispravnost ostaju ključni za sigurnost svih sudionika u prometu”, rekao je Škreblin.