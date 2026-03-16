ProWein 2026 otvara nove prilike za izvoz hrvatskih vina

Hrvatski proizvođači vina, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, predstavljaju se na jednom od najvažnijih međunarodnih sajmova vina i žestokih pića – ProWein 2026., koji se od 15. do 17. ožujka održava u Düsseldorfu. Na sajmu sudjeluje oko 5.000 izlagača iz više od 65 zemalja te između 45.000 i 50.000 stručnih posjetitelja iz više od 120 zemalja.

Zajednički nastup hrvatskih vinara na ProWeinu HGK organizira po 14. put, kako bi se međunarodnoj publici predstavila vrhunska vina hrvatskih regija.

Na nacionalnom štandu izlažu: Badel 1862, Kutjevo, Vina Belje, PP Orahovica, Regionalna organizacija vinara Vinistra, Dvorska vina Šoškić, Dingač Skaramuča, Osilovac, Sato, Lagradi, Royal Hill i Fructus obrt.

“Oko dvije trećine vina proizvedenih u Hrvatskoj su vrhunska i kvalitetna vina, što potvrđuje visoku razinu domaće vinske proizvodnje. Kako bismo se snažnije pozicionirali na međunarodnom tržištu, nužna je daljnja promocija hrvatskih vina na inozemnim tržištima, sustavno brendiranje Hrvatske kao vinske destinacije i pozicioniranje na globalnim vinskim kartama. U tom kontekstu, posebno je važan nastup na sajmovima poput ProWeina, koji povećavaju vidljivost naših vina i omogućuju uspostavljanje dugoročnih partnerstava. Istodobno, za daljnji iskorak potrebno je nastaviti povećavati proizvodne kapacitete i dodatno ulagati u kvalitetu”, kazala je Jelena Đugum, direktorica Sektora za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK.

U prvih 11 mjeseci prošle godine, izvezeno je 29.120 hektolitara vina ili 4,6 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2024., u vrijednosti 17.1 milijuna eura. U strukturi izvoza najzastupljenija su mirna vina u boci (88%) te pjenušava vina (9%). Najvažnija izvozna tržišta za hrvatska vina su BiH, Njemačka, SAD, Crna Gora i Srbija.

Zabilježen je pozitivan trend rasta prosječnih cijena koje postižemo u izvozu, posebice u segmentu pjenušavih vina koja su na razini najpoznatijih svjetskih vinskih zemalja. Prosječna cijena za mirna vina u boci u izvozu ustalila su se na preko 5 eura za litru, što je odlična cijena u odnosu na konkurenciju u regiji i trendove pada potrošnje vina na svjetskoj razini.

Istodobno, uvezeno je 329.430 hektolitara vina u vrijednosti 59.4 milijuna eura, što je količinski rast od 10,6 posto i vrijednosno od 16,4 posto. U uvozu su također najzastupljenija mirna vina u boci (44%) i pjenušava vina (30%).

Za hrvatske vinare ProWein je iznimno važna vinska manifestacija na kojoj se predstavljaju distributerima, velikim maloprodajnim lancima, HoReCa sektoru i specijaliziranim trgovinama. Oko 90 posto posjetitelja dolazi iz Europe, najviše s njemačkog tržišta.

“Sudjelovanje na Proweinu prilika je za dodatno osnaživanje pozicije na globalnom tržištu. Uz potvrdu dugoročne suradnje s partnerima, sajmovi poput ovog omogućuju otvaranje prostora za nova izvozna tržišta. Time stvaramo temelje daljnjeg rasta i međunarodnog prepoznavanja naših autohtonih sorti malvazije i terana. Sajam je za udrugu Vinistra jedno od ključnih mjesta susreta s međunarodnim kupcima, a njemačko tržište među najvažnijima je za izvoz – stabilno i otvoreno za vrhunsku kvalitetu”, kazao je Luka Rossi, predsjednik Vinistre, udruge vinogradara i vinara Istre.

ProWein je za Badel 1862 jedan od najvažnijih međunarodnih sajmova koji okuplja predstavnike vinske i gastronomske industrije sa strateških izvoznih tržišta Njemačke i Austrije.

“Zadnjih godina sve veći prostor na sajmu dobivaju i jaka alkoholna pića, što ga za nas čini još interesantnijim zbog mogućnosti prezentacije tog ključnog segmenta naše ponude. Poseban naglasak stavljen je na naše vodeće brendove jakih alkoholnih pića koji bilježe sve značajniji rast na tržištima Njemačke, Austrije i SAD-a, kao i na premium vina Agrolagune iz Poreča, koja su od prošle godine dio našeg asortimana”, kaže Ivana Barišić, direktorica izvoza Meteor Grupe i Badela 1862, našeg najvećeg proizvođača vina i alkoholnih pića.

Za Kutjevo nastup na sajmu u Düsseldorfu je prilika za predstavljanje bogate vinske tradicije, kvalitete i autentičnosti svjetskoj vinskoj sceni.

“Kroz izravne susrete s profesionalcima iz vinske industrije dodatno jačamo prepoznatljivost brenda Kutjevo na međunarodnom tržištu. Jedan od ključnih ciljeva sudjelovanja je i razvoj poslovnih odnosa te uspostavljanje kontakata s novim potencijalnim kupcima i distributerima, čime se otvaraju mogućnosti za širenje prodajne mreže i prisutnosti na različitim tržištima. Istovremeno, sajam je i važna prilika za susrete s postojećim partnerima i kupcima, posebno na njemačkom tržištu, koje je za nas jedno od ključnih izvoznih tržišta”, ističe Dino Galić, član Uprave Kutjeva.