Prva hrvatska geotermalna elektrana vraćena u posjed tvrtke Geoen, šteta se mjeri u desecima milijuna eura

Geotermalna elektrana Velika 1 u Cigleni kraj Bjelovara vraćena je u posjed društva Geoen nakon pet godina pravnih sporova, a šteta zbog gotovo tri godine zastoja u radu mjeri se desecima milijuna eura, izjavili su za Hinu iz tvrtke BLT Energi, većinskog vlasnika Geoena.

“Prošlog ponedjeljka, 12. siječnja 2026., postrojenje geotermalne elektrane Velika 1 napokon je vraćeno u zakoniti posjed Geoena. To je jedan korak unaprijed, ali ne donosi kraj dugotrajnom razdoblju pravne nesigurnosti”, naveli su iz BLT-a u utorak dodajući da još uvijek postoji mnogo pravnih pitanja koja čekaju rješenje, a procjenjuju da će za potpuni oporavak pravne situacije trebati još nekoliko godina.

Vraćanje elektrane uslijedilo je nakon što je Trgovački sud u Zagrebu u rujnu 2025. otvorio stečaj nad tvrtkom Geo Power Energy Development (GPED) poduzetnika Dragana Jurilja, a račun tvrtke bio je blokiran u visini od 19,7 milijuna eura.

Prema izvješću stečajne upraviteljice GPED-a, Davorke Huljev, spor je započeo u lipnju 2020. kada je Dragan Jurilj, tadašnji direktor Geoena, upisan kao pojedinačni direktor društva, a turska tvrtka BLT Energi brisana iz vlasništva. Elektrana je u travnju 2021. prenesena na tvrtku GPED, a Vrhovni sud je tijekom 2022. i 2023. poništio sve registarske upise promjena, vraćajući Geoen u vlasništvo BLT Energi. Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je u ožujku 2025. da je prvotni prijenos gospodarske cjeline bio ništetan.

Elektrana je tijekom razdoblja u kojem se nalazila u posjedu GPED-a bila sustavno zapuštana bez adekvatnog tehničkog održavanja i upravljanja, što je rezultiralo ozbiljnim oštećenjima postrojenja, ustvrdili su iz BLT-a.

“Šteta nastala zbog gotovo tri godine zastoja u radu mjeri se desecima milijuna eura, uzimajući u obzir izgubljene prihode od proizvodnje električne energije, troškove sanacije, kao i izravne financijske gubitke nastale nezakonitim izvlačenjem sredstava i prijenosom imovine bez naknade”, istaknuli su iz te tvrtke.

GPED je od travnja 2021. do svibnja 2023. proizveo i isporučio električnu energiju Hrvatskoj operatoru tržišta energije u ukupnoj vrijednosti od 28,8 milijuna eura, navodi se u izvješću stečajne upraviteljice. Elektrana je prestala s radom 20. svibnja 2023. zbog sigurnosnih razloga i nemogućnosti financiranja redovnog održavanja.

“U ovom trenutku nije moguće dati pouzdanu procjenu kada će proizvodnja električne energije u Velikoj Cigleni ponovno započeti. BLT ulaže maksimalne napore kako bi elektranu vratio u rad, jer ponovno pokretanje proizvodnje predstavlja dugotrajan tehnički proces koji zahtijeva dodatna ulaganja od nekoliko milijuna eura”, navode iz BLT-a.

U proces obnove bit će uključeni njihovi vlastiti stručnjaci te iskusni međunarodni eksperti kako bi se elektrana ponovno stavila u funkciju na siguran i dugoročno održiv način.

“Kao osnivači i realizatori prve hrvatske geotermalne elektrane, uvjereni smo da Hrvatska ima izniman geotermalni potencijal i stručnjake koji Hrvatskoj mogu dati dodatni zamašnjak u ostvarivanju energetske samoodrživosti. Naš je puni fokus usmjeren na obnovu i ponovno pokretanje postrojenja Velika 1 u interesu energetske stabilnosti, lokalne zajednice i bjelovarskog kraja”, naveli su iz BLT-a.