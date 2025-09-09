Puno tvrtki htjelo je obnavljati kino Europa, no posao težak 8,85 milijuna eura dobio je ING-GRAD

Dioničko društvo ING-GRAD izabrano je između sedam tvrtki koje su se javile za posao obnove zgrade kina Europa. Njihova ponuda iznosila je 8,85 milijuna eura plus PDV.

Zagrebačka tvrtka ING-GRAD objavila je na Zagrebačkoj burzi kako je dobila posao izvođenja radova i opremanja zgrade kina Europa. Kultno kino zatvoreno je već šest godina, a sad mu slijedi obnova.

Dokumentacija na stranicama Narodnih novina otkriva kako se na natječaj javilo čak sedam ponuditelja. Najjeftinija je bila turska Kançul İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirket čija je ponuda iznosila 7,65 milijuna eura plus PDV. No, cijena je imala tek 60 posto utjecaja na izbor izvoditelja, dok su specifično iskustvo stručnjaka i jamstveni rok imali dodatnih 30 odnosno 10 posto utjecaja. Turski ponuđač tako je u konačnici završio drugi, jer su dobili tek polovicu bodova za specifično iskustvo stručnjaka.

Ponuda Projektgradnje plus i Graditelja svratišta vrijedna 9,20 milijuna eura plus PDV jedina je proglašena nepravilnom, zato jer nisu dostavili zadnju objavljenu verziju troškovnika.

Ostali zainteresirani u konačnici su imali manje bodova od ING GRAD-a. To su Modulor iz Beograda i njihova hrvatska tvrtka Modulor Constructions (7,74 milijuna eura plus PDV), zagrebačka Tehnika (9,44 milijuna eura plus PDV), splitska Spegra (13,15 milijuna eura plus PDV) i splitski Reliance (10,87 milijuna eura plus PDV).

ING-GRAD-ova ponuda iznosila je 8,85 milijuna eura plus PDV, odnosno 11,07 milijuna. Oni su dobili potpuni broj bodova za iskustvo stručnjaka i jamstvo te 51,88 bodova od mogućih 60 za cijenu. Presudilo je njihovo bogato iskustvo u broju izgradnji, rekonstrukciji ili cjelovitih obnova građevina javne i društvene namjene pod pojedinačnom kulturnom zaštitom ili u zoni zaštite vrijednih najmanje pet milijuna eura. Maksimum bodova po tom kriteriju dobila je samo Spegra, čija je cijena bila znatno veća od procijenjenih 8,95 milijuna eura plus PDV.

