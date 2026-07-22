Putnici na letovima Croatia Airlinesa opet će dobivati “Dalmatinsku marendu”

Putnici koji se od 1. kolovoza do 30. studenog ove godine zateknu na letovima Croatia Airlinesa dobit će autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta “Dalmatinska marenda” te tako prije dolaska okusiti lokalne specijalitete, objavljeno je na konferenciji za novinare Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije.

Kako se moglo čuti od direktorice županijske turističke zajednice Ivane Vladović, putnici će dobivati gastro paketiće kojima će se nalaziti lokalni specijaliteti i to pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. Riječ je o projektu koji je nastao prije četiri godine.

Riječ je o zajedničkom projektu Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita i Croatia Airlinesa, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, kojim se dalmatinska gastronomija promovira kao važan dio turističke ponude destinacije.

“Posljednjih godina sustavno razvijamo Srednju Dalmaciju kao gastronomsku destinaciju, a potvrda tog rada je i izbor naše regije za Europsku regiju gastronomije 2027. Hrana je jedan od najsnažnijih doživljaja svakog putovanja, a ovim projektom želimo da upoznavanje Dalmacije započne već u zrakoplovu”, izjavila je Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije.

Direktorica gradske turističke zajednice Alijana Vukšić je istaknula kako je Split je destinacija koju posjetitelji ne pamte samo po iznimnoj kulturnoj baštini i prirodnim ljepotama, već i po autentičnim okusima i načinu života. Smatra da upravo zato projekt “Dalmatinska marenda” predstavlja izvrstan primjer kako se zajedničkim snagama može gostima približiti dio identiteta naše destinacije već tijekom leta.

“Dalmatinska marenda na autentičan način spaja gastronomiju, tradiciju i način života te putnicima približava doživljaj destinacije još prije dolaska. Drago nam je što nastavljamo promovirati Srednju Dalmaciju i Split na međunarodnim tržištima”, rekla je Anamarija Jurinjak, rukovoditeljica marketinga Croatia Airlinesa.

Rukovoditeljica prodaje Croatia Airlinesa Marija Pavić otkriva da Split zauzima važno mjesto u mreži Croatia Airlinesa, koju su i ove godine nastavili razvijati i širiti, a među novim je linijama i Split – Nantes.

“Tijekom ovogodišnje ljetne sezone iz Splita letimo prema 21 odredištu, odnosno 22 zračne luke. Kvalitetna zračna povezanost i promocija međusobno se nadopunjuju, a dalmatinska marenda izvrstan je primjer toga”, zaključila je na kraju Pavić.