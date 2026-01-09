Putovanja stranih kruzera na Jadranu u 11 mjeseci 2025. porasla na 747

Kružnih putovanja stranih brodova po hrvatskom Jadranu u 11 mjeseci 2025. bilo je 747, što je 2,8 posto više nego u istom razdoblju 2024., dok je tim brodovima došlo 1,4 posto više putnika ili 1,06 milijuna, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Putnici su na kružna putovanja po Jadranu u 11 mjeseci 2025. doplovili na ukupno 95 stranih brodova-kruzera ili deset više nego u istom razdoblju 2024., a u Hrvatskoj su boravili ukupno nešto više od 1.680 dana ili 2,6 posto više.

Kruzeri pod zastavom Malte ostvarili su najviše kružnih putovanja, 227, što je i 30,4 posto od svih tih putovanja u 11 mjeseci 2025. Slijede brodovi pod zastavama Bahama sa 156 putovanja, Paname s 98 i Norveške sa 75 putovanja.

U dvije županije, Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj, ostvareno je najviše kružnih putovanja stranih brodova, dok su među lukama Dubrovnik i Split bile najposjećenije s 546 odnosno 308 posjeta u prvih jedanaest mjeseci 2025. Troznamenkastu posjećenost imale su još tri luke – Zadar (217), Korčula (121) i Hvar (106).

Samo u studenome 2025. kružnih putovanja stranih kruzera po hrvatskom Jadranu bilo je 32, što je za dva putovanja ili 6,7 posto više nego u istom mjesecu 2024. No znatno je veći porast, od 34,8 posto, ostvaren s 48,7 tisuća putnika koji su tako došli u Hrvatsku, što znači da ih je bilo oko 12.500 više.

