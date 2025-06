Radnicima Jamnice u sljedeće tri godine zagarantirane veće plaće i materijalna prava

Bruto osnovica plaće od 1. svibnja veća je u prosjeku 15 posto, a Radničko vijeće posebno je zadovoljno činjenicom da se materijalna prava ne mogu mijenjati bez njihove suglasnosti

Jamnica plus i Radničko vijeće Jamnice su radnicima kompanije za razdoblje od tri godine sporazumno zagarantirali veće plaće i veća materijalna prava. Time je potvrđena odluka po kojoj je bruto osnovica plaće od 1. svibnja 2025. veća prosječno do 15 posto i po kojoj su primanja pojedinih niže plaćenih radnika rasla i po značajno višoj stopi. Također, Jamnica će kao i do sada, nastaviti isplaćivati božićnicu, uskrsnicu i regres te druga materijalna prava.

Dogovor Uprave i članova Radničkog vijeća utemeljen je u novom Pravilniku o radu kompanije koji dodatno osnažuje radnička prava i jamči veću razinu sigurnosti zaposlenicima, a rezultat je konstruktivnog dijaloga između dviju strana. Pravilnikom o radu Uprava se obvezala ishoditi suglasnost Radničkog vijeća oko svake promjene materijalnih uvjeta, a dobili su i dodatno jamstvo poslodavca da im se materijalna prava mogu samo povećavati u sljedeće tri godine.

Uspjeli naći rješenje

Komentirajući potpisani dogovor Uprave i Radničkog vijeća Jamnice, Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe je istaknuo kako se u otvorenom i iskrenom dijalogu uvijek mogu pronaći rješenja koja poštuju interese zaposlenika i poslodavca.

“Ovime potvrđujemo opredijeljenost Fortenova grupe za izravni dijalog sa svojim radnicima, odgovorno upravljanje i kontinuirano povećanje primanja naših zaposlenika. Radničkom vijeću se jamči da će se zaposlenicima Jamnice povećati plaća, kao i materijalna prava na ukupnoj razini. Želim zahvaliti Radničkom vijeću Jamnice što je prepoznalo dobre namjere Uprave, pri čemu su se oni, svojom upornošću i konstruktivnim dijalogom, uspjeli izboriti za bolje materijalne uvjete od inicijalno predloženih“ rekao je Peruško.

Poziv na dijalog

Predstavnici Radničkog vijeća su izjavili da su zadovoljni pristupom poslodavca kojim su im zagarantirana sva materijalna prava iduće tri godine, a posebno činjenicom da se ona ne mogu mijenjati bez njihove suglasnosti.

Peruško je pozvao i Radnička vijeća kompanija PIK Vrbovec i Zvijezda da pristanu na dijalog koji će dovesti do istog principa osiguranja prava radnicima u tim kompanijama. Dodao je i kako su Uprave PIK-a i Zvijezde samoinicijativno povećale plaće za svibanj svim zaposlenicima, a unatoč brojnim dezinformacijama koje su se plasirale u javnost, na ukupnoj razini im se povećavaju i materijalna prava.