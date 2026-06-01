RALU Logistika nastavlja investicijski ciklus i ulaže 5 milijuna eura u obnovu flote

RALU Logistika nastavlja s investicijskim ciklusom te ulaže 5 milijuna eura u nabavu 25 tegljača i poluprikolica. Riječ je o najmodernijim vozilima koja zadovoljavaju najviše ekološke i sigurnosne standarde, a kompaniji omogućuju rast u segmentu domaćeg, regionalnog i međunarodnog transporta i distribucije.

Novi tegljači marke Mercedes-Benz, opremljeni su Schmitz Cargobull poluprikolicama i rashladnim uređajima američkog proizvođača Carrier Transicolda. Sva vozila opremljena su najmodernijim sustavima upravljanja prijevoza robe u rashladnom režimu. U posljednjih pet godina, kompanija je u obnovu voznog parka uložila više od 28 milijuna eura.

RALU Logistika kontinuirano ulaže u modernizaciju i obnovu flote, s ciljem povećanja kvalitete prijevoza i očuvanja robe, unapređenja uvjeta rada za svoje vozače te povećanja sigurnosti na cestama. Također, modernizacijom voznog parka RALU Logistika smanjuje emisije CO2 i unaprjeđuje energetsku učinkovitost operacija, čime potvrđuje svoju predanost održivom poslovanju.

“Nastavljamo ulagati u sve segmente našeg poslovanja – od skladišnih kapaciteta do najmodernije flote -kako bismo našim klijentima isporučili uslugu na razini najviših standarda. Naša vozila prelaze milijune kilometara godišnje, zbog čega pouzdanost, sigurnost i učinkovitost voznog parka izravno utječu na kvalitetu usluge koju pružamo. Ovim ulaganjem nastavljamo trend modernizacije flote, dodatno unapređujemo uvjete za naše zaposlenike te doprinosimo većoj sigurnosti, stvarajući pritom preduvjete za daljnji rast“, izjavio je Mario Mesaroš, predsjednik Uprave RALU Logistike.

RALU Logistika osnovana je 1989. godine te je od malog domaćeg prijevoznika prerasla u najvećeg neovisnog 3PL providera u kontroliranom režimu u regiji. Danas ima više od 700 zaposlenika i 150 stalnih klijenata, te je do sada ukupno investirala više od 100 milijuna EUR u razvoj svog poslovanja. Investicija u novu flotu nastavak je najavljenog investicijskog ciklusa u sklopu kojeg je planirano i povećanje skladišnih kapaciteta kompanije.