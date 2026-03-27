Raspisan novi natječaj od 25 milijuna eura za radove na pruzi Dugo Selo – Križevci

HŽ Infrastruktura raspisala je novu javnu nabavu procijenjene vrijednosti 25 milijuna eura za radove na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, koji se u dokumentaciji nabave opisuju kao preostali dio postojećeg kolosijeka.

Natječaj je objavljen u petak u elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2026. do 13 sati, a planirano trajanje radova je osam mjeseci.

Prema tehničkoj dokumentaciji, radovi će se izvoditi na više međusobno nepovezanih dionica između Dugog Sela i Križevaca, ukupne duljine oko 20 kilometara kolosijeka.

Obuhvaćeni su radovi na gornjem i donjem ustroju pruge, uključujući zamjenu tračnica i pragova, uređenje pružnog tijela i zaštitnih slojeva, kao i radovi na odvodnji, servisnim cestama te željezničko-cestovnom prijelazu u Prikraju.

Predviđena je i rekonstrukcija elektroenergetskog sustava odnosno kontaktne mreže napona 25 kilovolta, uz zamjenu dijela stupova i prilagodbu sustava za sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova.

Cilj zahvata je osposobljavanje postojećeg kolosijeka za promet vlakova brzinom do 160 kilometara na sat.

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci započeli su 2016. godine, a prvotni rok završetka bio je 2020. Rokovi su u međuvremenu više puta pomaknuti, pa se završetak projekta, prema zadnjim informacijama, očekuje tijekom 2026. godine.