Rast prodaje novih automobila za 8,5 posto, dominiraju dva proizvođača

Tijekom prvih deset mjeseci ove godine u Hrvatskoj je prodano 60.896 novih automobila što je za 4.754 komada ili 8,5 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju podaci o registracijama koje prenosi agencija Promocija plus.

Podaci za listopad pokazuju da je tijekom toga mjeseca registrirano 5.158 novih automobila, što je za 798 komada odnosno 18,3 posto više nego u listopadu prošle godine.

Najprodavanija marka u prvih deset mjeseci 2025. bila je Škoda s 8.259 automobila i tržišnim udjelom od 13,6 posto.

Sa 7.404 prodana automobila slijedi Volkswagen, uz udio na tržištu od 12,2 posto.

Treći je Opel s 5.482 prodana automobila i udjelom od devet posto.

Listu prvih pet zaokružuju Renault i Suzuki.

Najprodavaniji model u prvih deset mjeseci je Škoda Octavia, a slijede Opel Corsa, Volkswagen T-Cross, Renault Clio i Opel Mokka.

Prema vrsti pogonskog goriva, 48,3 posto novih automobila prodanih u prvih deset mjeseci su benzinci, 36,1 posto hibridi, 12 posto dizelaši, 1,9 posto je pogonjeno plinom, a 1,6 posto su električni automobili.

