Renters ubrzava svoju europsku ekspanziju i preuzima vodeću tvrtku na tržištu u Hrvatskoj – Irundo

Renters, najveći poljski operater kratkoročnog najma i tvrtka u portfelju private-equity fonda Enterprise Investors, završio je još jednu međunarodnu akviziciju. Nakon ulaska na bugarsko tržište, poljska tvrtka sada preuzima Irundo, vodeću tvrtku za upravljanje apartmanima u Hrvatskoj.

Ovo je naša druga inozemna akvizicija i dodatni dokaz da partneri u regiji vjeruju u viziju koju slijedimo: izgraditi najveću platformu za kratkoročni najam u srednjoj i istočnoj Europi. Pridružuju nam se jer vide da zajedno možemo brže rasti i imati koristi od tehnologije, procesa i opsega koje smo razvili u Poljskoj. Irundo je snažan brend u Hrvatskoj i želimo da pod okriljem Rentersa dosegne sljedeću razinu“, kaže Kamil Krzyżanowski, izvršni direktor Rentersa.

Irundo Holiday Apartment Rentals je prisutan na tržištu već 15 godina i lider je na hrvatskom tržištu kratkoročnog najma. Tvrtka upravlja s više od 300 apartmana u ključnim turističkim destinacijama – Zagrebu, Dubrovniku, Rovinju, Rijeci, Opatiji kao i Beogradu i Beču. Do danas je uslužio stotine tisuća gostiju iz cijelog svijeta, izgradivši reputaciju jednog od najprepoznatljivijih brendova u svojoj zemlji.

Kao rezultat transakcije, Irundo će zadržati svoj brend i tim, a istovremeno će imati koristi od znanja, tehnologije i upravljačkih procesa koje je razvio Renters.

“Spajanje s tvrtkom Renters je ogromna prilika za nas. Zajedno ćemo raditi na tome da pomognemo vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj kako bi postigli još bolje financijske rezultate i da gostima pružimo pristup široj i raznolikijoj ponudi u Europi. Ovo je početak nove faze za našu tvrtku”, kaže Tomislav Zovko, izvršni direktor tvrtke Irundo.

Akvizicija Irunda dio je strategije tvrtke Renters kojom konzistentno konsolidiraju fragmentirano tržište u srednjoj i istočnoj Europi. Renters već upravlja s više od 5000 stanova u Poljskoj i još nekoliko stotina u inozemstvu. Kroz ove akvizicije brzo postaje jedan od vodećih europskih igrača.

“Našu viziju izgradnje regionalnog lidera jasno prepoznaju naši strani partneri. Uz to smo već u poodmaklim pregovorima o daljnjim akvizicijama. Renters ne samo da učvršćuje svoju poziciju u Poljskoj, već se pojavljuje i kao ključni igrač u cijeloj regiji. S dodatnim transakcijama u pripremi, tvrtka nastavlja jačati svoj status najbrže rastuće grupe za kratkoročni najam u srednjoj i istočnoj Europi, kaže Jakub Kuberski, partner u Enterprise Investorsu.