Revolucija u onkologiji: Hrvatska svjetski lider testiranja za personalizirano liječenje raka

Dijagnoza maligne bolesti jedan je od najizazovnijih trenutaka s kojima se i ljudski život i medicina mogu suočiti. U trenutku dijagnoze, pacijent se ne bori samo protiv bolesti, već i protiv neizvjesnosti oko ishoda liječenja. No, protekle dvije godine hrvatska medicina bilježi duboku transformaciju koja mijenja perspektive oboljelih. U središtu tog napretka, kao posebno polje medicinske izvrsnosti, djeluje Zavod za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb.

Riječ je o centru koji se u kratko vrijeme profilirao kao ključno mjesto razvoja suvremene onkologije, svrstavši Hrvatsku u sam svjetski vrh po kvaliteti i dostupnosti naprednih dijagnostičkih metoda. Njih omogućuje Laboratorij za gensko profiliranje tumora, kojom je tvrtka Roche bolesnicima u Hrvatskoj učinila dostupnim najnapredniju gensku dijagnostiku. Time je Hrvatsku pozicionirana na svjetsku kartu lidera u personaliziranoj medicini, posebno onkologiji.

Nadu ulijeva činjenica da će uz onkološke, u budućnosti biti dostupne i metode genske dijagnostike za druge, mahom teške bolesti.

U desetljećima iza nas, onkologija se često oslanjala na ‘populacijski pristup’ – terapija se birala prema lokalizaciji tumora, što je nerijetko značilo primjenu sličnih protokola za različite pacijente. Danas svjedočimo potpunom obratu paradigme. Suvremena onkologija u Hrvatskoj više ne promatra samo organ, već se fokusira na jedinstvenu ‘biološku priču’ svakog pojedinca.

Analiza 300 gena iz jednog uzorka

Ključ te promjene leži u najnovijoj tehnologiji sekvencioniranja gena. U laboratoriju Zavoda za personaliziranu medicinu, iz samo jednog uzorka tkiva, znanstvenici analiziraju više od 300 ključnih gena. Taj proces otkriva molekularni potpis tumora – njegov specifičan genetski otisak. Kada liječnici ‘pročitaju’ taj potpis, bolest prestaje biti nepoznanica. Pacijentima koji su iscrpili standardne terapijske opcije, a kojima je do jučer ponestajalo nade, ovaj pristup otvara posve novi put. Umjesto sistemskog ‘bombardiranja’ cijelog organizma kemoterapijom, primjenjuje se precizna, ciljana, ‘pametna’ terapija koja djeluje isključivo na specifične genske promjene tumora. Rezultat je dvostruk: znatno veća učinkovitost liječenja uz drastično smanjenje nuspojava. To pacijentu omogućuje da tijekom terapije zadrži značajno veću kvalitetu svakodnevnog života.

Testiranje povećava sigurnost I rezultat liječenja

Uspjeh tako nije slučajan, već je rezultat multidisciplinarne izvrsnosti I vrhunske tehnologije. Projekt kojim je tvrtka Roche investirala u Laboratorij 9,7 milijuna eura, bolesnicima u Hrvatskoj učinio je dostupnom dijagnostiku koja se po kvaliteti mjeri s onom u najrazvijenijim svjetskim centrima.

Zavod za personaliziranu medicinu danas je srce sustava u kojem tim od 18 vrhunskih stručnjaka – liječnika, molekularnih biologa i inženjera – svakodnevno tumači složene genske profile. Oni rade u bliskoj suradnji s mrežom patologa iz triju ključnih zagrebačkih bolnica, čime se postiže multidisciplinarna validacija svakog nalaza. Brojke su impresivne: s oko 2500 testova u 2025. godini, sustav je ove godine spreman odgovoriti na više od 3000 zahtjeva, dok su projektirani kapaciteti postavljeni na čak 10.000 analiza godišnje.

Ono što model čini životno važnim za pacijenta jest brzina. Vrijeme čekanja na nalaz prosječno iznosi 14 dana. U svijetu uznapredovalih i metastatskih oblika bolesti, gdje svaki dan igra ulogu u ishodu liječenja, ta je dvotjedna optimizacija procesa zapravo razlika između čekanja u tjeskobi i početka borbe za život s konkretnim planom. Činjenica da je Hrvatska po broju specifičnih dijagnostičkih testova za tumore zasjela na visoko treće mjesto u svijetu, nije samo statistički podatak za znanstvene publikacije – to je jamstvo sigurnosti I preživljavanja za svakog hrvatskog onkološkog pacijenta.

Dostupnost i poboljšani ishodi liječenja

Snaga ovog projekta nadilazi okvire zagrebačkih klinika. Vizija budućnosti medicine u Hrvatskoj temelji se na izgradnji široke, nacionalne infrastrukture koja demistificira i decentralizira vrhunsku skrb. Trenutno je u projekt aktivno uključeno još 11 zdravstvenih ustanova diljem zemlje. Cilj je jednostavan, ali ambiciozan: omogućiti svakom pacijentu, bez obzira na to živi li u metropoli ili najudaljenijem kutku Hrvatske, jednaku šansu za pristup personaliziranoj dijagnostici.

U tijeku je formiranje nacionalne onkološke baze podataka. To nije samo administrativni posao, već temelj za preciznije planiranje zdravstvene politike, sustavno praćenje ishoda liječenja i publiciranje rezultata koji Hrvatsku pozicioniraju kao ravnopravnog partnera u globalnoj znanstvenoj zajednici. Posebno vidljiv uspjeh zabilježen je u onkologiji dojke, gdje se Hrvatska, uz bok nordijskim zemljama, profilirala kao jedno od najuspješnijih mjesta za liječenje u Europi. Rana detekcija, podržana ovako golemom dijagnostičkom mrežom, podiže stope preživljenja na razine koje su prije svega nekoliko godina bile nezamislive.

Medicina kao standard, a ne luksuz

Planovi za budućnost Zavoda za personaliziranu medicinu nadilaze onkologiju. Ambicija je proširiti genetske panele na druge izazove, poput epilepsije i rijetkih bolesti. Time ova institucija prestaje biti isključivo onkološki centar i postaje okosnica preventivnog, preciznog I efikasnog zdravstvenog sustava.

U zemlji u kojoj godišnje od karcinoma oboli oko 27.000 ljudi, postojanje ovakvog sustava nije tehnološko postignuće, već izravna investicija u ljudske živote. Svaki genomski test, svaka konzultacija multidisciplinarnog tima i svaki dan skraćenog čekanja, dokaz su da se zdravstveni sustav uspješno transformira oko najtežih bolesnika. Personalizirana medicina u ovom slučaju nije skupi luksuz dostupan odabranima, već nužan standard skrbi. To je put prema budućnosti u kojoj se pacijenta ne tretira prema statističkom prosjeku, nego prema njegovim biološkim potrebama, osiguravajući mu ne samo dulji, već i kvalitetniji život. Hrvatska je tim iskorakom dokazala da posjeduje znanje i organizacijsku snagu da bude predvodnik tamo gdje je to najvažnije – u spašavanju života.

