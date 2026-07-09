Rheinmetall i Dok-Ing predstavili zajedničku tvrtku za besposadne kopnene sustave

Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska tehnološka tvrtka Dok-Ing u srijedu su predstavili svoje zajedničko društvo “Rheinmetall Unmanned Vehicles”, koje bi trebalo postati jedno od ključnih europskih središta za razvoj i proizvodnju besposadnih kopnenih sustava.

Rheinmetall AG jedan je od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, dok je hrvatska tvrtka Dok-Ing u svijetu poznata kao inovator u području besposadnih sustava, pogotovo sustava za razminiravanje. Inauguraciji njihove zajedničke tvrtke nazočio je i premijer Andrej Plenković, čestitavši im na, kako je rekao, sjajnom partnerstvu.

Naveo je da će nova kompanija, temeljem pozicije Rheinmetalla kao jedne od najsnažnijih i najvećih obrambenih kompanija u Europi, omogućiti i novi zamah Dok-Ingu. Podsjetio je da je ta hrvatska kompanija nastala u Domovinskom ratu te da je praktički iz radionice postala svjetski lider kada je riječ o besposadnim strojevima za razminiravanje.

Kako je naveo, njemačku tvrtku posebno je privukla Dok-Ingova platforma Komodo, koja može biti korištena za različite svrhe. “S time se i Dok-Ing i Rheinmetall prilagođavaju novim tehnologijama modernog ratovanja, koje smo imali prigode upoznati proteklih nekoliko godina, nažalost tijekom ruske agresije na Ukrajinu”, rekao je Plenković.

Naglasio je i kako je novo partnerstvo važno za ukupne gospodarske odnose između Njemačke i Hrvatske, u kojoj posluje nešto manje od 1.400 njemačkih kompanija. “One su važan trgovinski partner, većina njih je izrazito zadovoljna s Hrvatskom kao tržištem, s poslovnim ozračjem, pravnim i poreznim okvirima”, istaknuo je Plenković.

Siguran je da će nakon tako značajne kompanije kao što je Rheinmetall, koji ima razgranata partnerstva i u drugim zemljama, Hrvatska dobiti značajno mjesto u ovom dijelu srednje Europe. “Vlada, ne samo Ministarstvo obrane već i drugi resori, podržavaju ovaj projekt”, istaknuo je Plenković, dodavši da Hrvatska znatno investira u obranu, pri čemu smo sada na 2,1 posto BDP-a po ulaganjima u taj sektor. Rekao je i da država koristi sredstva iz SAFE instrumenta na razini EU.

Najavljeno udvostručenje prihoda Dok-Inga

Glavni izvršni direktor kompanije Rheinmetall AG Armin Papperger kazao je da se radi o tvrtki koja se bavi proizvodnjom obrambenih sredstava na kopnu, moru i zraku. Godišnji prihod iznosi im oko 9,95 milijardi eura i imaju više od 34 tisuće zaposlenih. U knjizi narudžbi imaju 67,7 milijardi eura vrijedne ugovorene poslove.

“Stalno investiramo u nove kapacitete, dodatno ulažemo od 500 do 600 milijuna eura u istraživanje i razvoj”, kazao je Papperger, dodavši da je Rheinmetall globalni lider u obrambenoj industriji te da mnoge vlade diljem svijeta žele surađivati s njima.

Ulazak Rheinmetalla u Dok-Ing, u kojem imaju 51 posto vlasništva, vidi kao dodatno jačanje obrambenog eko sustava u svim zemljama gdje ta njemačka tvrtka posluje.

Njemačka kompanija posluje na 180 lokacija od kojih je većina u Europi. Smatra da će nova tvrtka Rheinmetalla i Dok-Inga, koja po njemu zapošljava vrhunske eksperte, biti centar izvrsnosti za obrambena autonomna vozila. Najavio je najmanje udvostručenje prihoda koje je do sada imao Dok-Ing, ali i nova zapošljavanja u sljedećim godinama.

Osnivač Dok-Inga Vjekoslav Majetić smatra da se radi o otvaranju novog poslovnog poglavlja njegove tvrtke. Podsjetio je da je Dok-Ing nastao prije 30-ak godina s ciljem da razviju tehnologiju koja će spašavati živote.

“Naše je opredjeljenje bilo i ostalo zaštititi ljudski život. Ovo je uspjeh svih zaposlenika Dok-Inga”, rekao je Majetić, dodavši da postoje snažni preduvjeti da Hrvatska postane zemlja u kojoj će se stvarati prvorazredni proizvodi.