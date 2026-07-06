Ribarska inspekcija nabavlja brodicu za nadzor ribara s termovizijskom kamerom

Ministarstvo ribarstva priprema natječaj radi nabave policijskog broda koji će se primarno koristiti za ribarsku inspekciju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavilo je u Prethodni savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu plovila ribarske inspekcije i ovlaštenih osoba s termovizijskom kamerom. Brodica treba biti duga 13 do 15 metara, a procijenjena vrijednost joj je 1,2 milijuna eura plus PDV. Sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo ribarstvo i akvakulturu.

U dokumentaciji se navodi kako plovilo mora biti čvrsto, izdržljivo, funkcionalno, dobrih manevarskih svojstava i sigurno za osoblje i putnike, kao i moći ploviti u težim uvjetima. Doduše, teži uvjeti u dokumentaciji su čudno definirani (stanje mora 3 ili više, a stanje mora 3 su valovi do 1,25 metara, op.a.) pa nije jasno koliki je potrebni maksimum. Osim toga, plovilo mora izdržati i u zimskim uvjetima plovidbe na rijekama kad je moguće zamrzavanje.

Pogon brodice isključivo tri motora

Posada na njemu mora moći boraviti više dana, treba imati kabine za četiri osobe i moći prevesti najmanje 12 osoba. Maksimalna brzina mora biti najmanje 35 čvorova pri stanju mora 0 do 3 te po plovidbi rijekama uz tok rijeke i to po donjoj visini vala 3 po Douglasovoj ljestvici. Putna brzina u istim uvjetima mora biti najmanje 22 čvora u istim uvjetima. Autonomija tada iznosi najmanje 200 nautičkih milja.

Natječaj ima i zahtjeve koji bi se mogli nazvati specifičnima. U njemu se navodi se kako pogon brodice mora imati tri motora snage najmanje 250 kilovata svaki. Osim toga, podvodni dio trupa mora biti duboke V izvedbe zbog poboljšavanja stabilnosti i udobnosti plovila te smanjenja otpora trupa te povećanja efikasnost. Taj V trup mora biti izrađen vakuumskom infuzijom.

Brodica mora biti opremljena termovizijskom kamerom rezolucije 1080/30p i optičkim povećanjem najmanje 25 puta te žiroskopom za stabilizaciju.

Brod će na sebi imati oznake “Policija” te biti opremljen zvučnim i svjetlosnim signalima plave boje. Mjesto isporuke plovila je luka Vukovar.