Predstavnici Jadran hotela Rijeka i globalne hotelske grupacije Marriott International u četvrtak su svečano potpisali franšizni ugovor, kojim riječki Grand Hotel Bonavia postaje hotel brenda AC Hotels by Marriott, ocijenivši pritom da je riječ o velikom iskoraku za riječki turizam.

Glavni izvršni direktor i član Uprave Jadran hotela Rijeka Kristijan Šustar rekao je da ih je od početka procesa transformacije u okviru Jadran hotela snažno podržao Grad Rijeka te da mu je drago da su uspjeli objediniti vizije kako preoblikovati turističku ponudu u Rijeci.

Naglasio je da je riječ o trećem takvom ugovoru, odnosno međunarodnom franšiznom partnerstvu Jadran hotela Rijeka, a drugom s Marriotom, najvećim svjetski hotelskim lancem.

Radovi počinju iduće godine

“Grand Hotel Bonavia je najprepoznatljiviji hotel i simbol hotelijerstva u Rijeci, a cilj nam je kroz partnerstvo spojiti globalne standarde i riječki identitet. Ovo je korak kojim jasno pokazujemo da Rijeka ravnopravno može konkurirati svjetskoj turističkoj sceni”, kazao je. Dodao je i da se Jadran hoteli pokušavaju pozicionirati kao pokretač rasta, inovacija i izvrsnosti u Rijeci i regiji te da žele hotelu Bonavia vratiti stari šarm i pozitivnu energiju.

Šustar je naveo da je zadnja velika rekonstrukcija tog hotela bila 1999. godine, da je tada napravljan veliki iskorak, no sada mu treba osvježenje i preuređenje interijera u skladu s novim brandom.

Početak radova očekuje se u početku sljedeće godine, a kada se bude odvijao najveći dio radova, bit će kraće vrijeme zatvoren. Kapacitet i kategorija ostat će isti, a planira se ulaganje između 6 i 8 milijuna eura.

Hotel Bonavia ima kategoriju četiriju zvjezdica i 120 soba, a hotelska grupacija Jadran hoteli Rijeka upravlja portfeljem hotela, restorana i turističkih objekata na Kvarneru.

Potpredsjednica razvoja za srednju i jugoistočnu Europu u Marriott Internationalu Silvija Lovreta rekla je da će Grand hotel Bonavia utjeloviti prepoznatljiv dizajn brenda, pažljivo osmišljene prostore i posebne trenutke namijenjene novoj generaciji gostiju. Dodala je da je Hrvatska i dalje jedno od ključnih tržišta za širenje njihovih brendova te da potražnja za hotelima u grupaciji Marriott Internationala, koji u portfelju ima više od 30 renomiranih brandova, i dalje raste.

“Hrvatska je prepoznata kao ključno tržište za širenje Marriota u regiji”, naglasila je i dodala da je suradnja s Jadran hotelima od posebne i strateške važnosti.

Jadran hoteli Rijeka vodeća su hotelska grupacija na Kvarneru koja upravlja raznovrsnim portfeljem hotela, restorana i turističkih objekata