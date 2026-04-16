Rijeka Gateway otvorio vrata studentima Pomorskog fakulteta: Budući logističari u praksi iskusili rad najmodernijeg terminala

Rijeka Gateway omogućio je, u okviru suradnje kompanije Rijeka Gateway i Pomorskog fakulteta u Rijeci, jedinstven program stručne prakse za 14 studenata smjera Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu.

Tijekom ožujka i travnja, studenti pete i manjim dijelom studenti treće godine dobili su jedinstvenu priliku povezati teorijsko znanje sa svojeg studija sa stvarnim operativnim procesima najsuvremenijeg kontejnerskog terminala u ovom dijelu Europe.

Program je osmišljen s ciljem pružanja stvarnog uvida u terminalske procese i upoznavanja s naprednim tehnologijama, a studente je kroz stručnu praksu vodilo 15 mentora, profesionalaca iz Rijeka Gatewaya. Studenti su prošli kroz sve ključne odjele terminala – od operacija, gatea, planiranja održavanja, komercijalnih poslova i brige o kupcima, lean menadžmenta i ljudskih resursa te komunikacija. Program je obuhvaćao dvodnevni boravak u svakom odjelu: prvi dan bio je posvećen teoriji, alatima i organizaciji rada, dok je drugi dan donio praktične primjere iz operative, uz strogo poštivanje sigurnosnih pravila.

„Cilj ovog programa bio je omogućiti studentima stvarne uvide u rad modernog terminala i prikazati im širok raspon karijernih putova u logistici. Želimo aktivno sudjelovati u razvoju budućih stručnjaka i potencijalnih zaposlenika našeg terminala. Doživjeti entuzijazam mladih ljudi dok rješavaju operativne izazove i s lakoćom usvajaju nove tehnologije najbolja je potvrda da ovakvim programima stvaramo dodanu vrijednost, kako za njih, tako i za našu kompaniju“, izjavila je Dunja Kordić, Specijalist zapošljavanja u Rijeka Gatewayu.

Praksa je započela upoznavanjem s poviješću razvoja terminala i planovima za budućnost, kao i pričom o povijesnom Skladištu 22, koje je danas obnovljeno i u funkciji moderne upravne zgrade kompanije. Uz vodstvo mentora, studenti su detaljno upoznali svakodnevno poslovanje, pri čemu je najveći interes izazvao operativni dio rada terminala. Tijekom programa upoznati su s ključnim operativnim i tehničkim aspektima rada kontejnerskog terminala – od vrsta kontejnera, karakteristika brodova i vagona do planiranja u specijaliziranim sustavima, OCR tehnologije, Bridge sustava te organizacije i alokacije kontejnera na yardu. Kroz praktične primjere, obilazak Control Rooma i simulaciju planiranja broda stekli su konkretan uvid u stvarne procese i koordinaciju rada na terenu. Kroz Gate odjel studenti su se dodatno upoznali s najmodernijim programskim rješenjima koja se koriste na terminalu. Posebno zanimanje izazvali su praktični operativni scenariji u testnom okruženju, u sklopu kojih su studenti samostalno prolazili kroz ključne procese poput kreiranja bookinga, ERO brojeva i zakazivanja termina (appointmenta), čime su dodatno produbili razumijevanje svakodnevnih operativnih aktivnosti. Uz operativne i tehničke teme, studentima je predstavljen i Lean pristup kao temelj načina razmišljanja i kontinuiranog unapređenja poslovanja unutar tvrtke.

„Slušati o lučkim sustavima na predavanjima je jedno, ali samostalno vidjeti i sudjelovati u svakodnevnim procesima daje potpuno novu dimenziju našem obrazovanju. Dobili smo priliku iz prve ruke vidjeti kako funkcionira koordinacija procesa, izrada load lista i suradnja s terenom. Obilazak cijelog terminala zadnji dan pomogao nam je da vizualiziramo sve ono o čemu smo učili i shvatimo pravu kompleksnost i veličinu ovog projekta“, podijelio je svoje dojmove, Bruno Maričević, student 5. godine Pomorskog fakulteta.

„Suradnja s Rijeka Gatewayem od iznimne je važnosti za naš fakultet. Naš je zadatak osigurati studentima vrhunsko obrazovanje prilagođeno potrebama modernog tržišta, a ovakva izravna povezanost teorije s najsuvremenijom operativnom praksom neprocjenjiva je za njihov daljnji profesionalni razvoj i prepoznavanje karijernih prilika koje im se nude ovdje u Rijeci“, zaključila je prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta.

Zadnjeg dana prakse obilasku sa studentima pridružili su se i prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, te doc. dr. sc. Mladen Jardas, predstojnik Zavoda za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu te prof. dr. sc. Alena Jugović, nositelj kolegija za Stručnu praksu, kako bi podržali projekt i kontinuiranu suradnju između Pomorskog fakulteta u Rijeci i Rijeka Gatewaya.