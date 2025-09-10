Rijeka Gateway počinje s radom. Uplovio 368-metarski kontejnerski brod

Rijeka Gateway, najmoderniji i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, danas je obilježio dolazak Al Jasraha – prvog komercijalnog broda. Nakon faze testiranja tijekom ljetnih mjeseci u kojima su terminalske operacije uspješno testirane, to simbolički označava početak operativne faze terminala.

Početak operativne faze Rijeka Gatewaya dolazi nakon dvije godine izgradnje i opremanja terminala koji je najveća privatna investicija u logistiku u Hrvatskoj. Nastala iz zajedničkog ulaganja APM Terminals i ENNA Grupe vrijednog 380 milijuna eura.

U prvoj fazi terminal raspolaže s 400 metara obale, dubinom od 20 metara i kapacitetom od 650.000 TEU (mjera u kontejnerskom transportu, op.a.) godišnje. Nakon planirane dogradnje terminala to će se povećati na 680 metara obale i kapacitet od više od milijun TEU.

Što sve obuhvaća najnovija infrastruktura?

Terminal je opremljen najsuvremenijom infrastrukturom: četiri daljinski upravljane brodske dizalice (STS), 15 dizalica na kotačima (RTG), dvije dizalice na tračnicama (RMG) te 28 terminalskih traktora. Svi sustavi povezani su u jedinstveni kontrolni centar, što omogućuje visoku razinu sigurnosti, učinkovitosti i održivosti. Operacije na terminalu bit će vođene najmodernijom tehnologijom uz potpunu automatizaciju i korištenje energije iz obnovljivih izvora, čime terminal postaje prvi takve vrste u jadranskoj regiji.

Prvi komercijalni brod koji je pristao na Rijeka Gatewayu je Al Jasrah, dug je 368 i širok 51 metar. Brod je u Rijeku stigao iz luke Port Said u Egiptu, u okviru rute Azija – Europa. Kapetan broda je preuzeo prigodno priznanje koje su dodijelili predstavnici Rijeke Gatewaya Peter Corfitsen, Tomislav Rosandić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Al Jasrah u Rijeci; Foto: Rijeka Gateway

On je naglasio je da je ovo povijesni trenutak ne samo za Rijeku i Primorsko-goransku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku, a dolazak prvog broda na jedan od najsuvremenijih terminala u ovom dijelu Europe nazvao je potvrdom da se sav uloženi trud isplatio. Istaknuo je da je put do današnjeg dana bio je zahtjevan – od osiguravanja financiranja i izgradnje pristupne ceste do potpisivanja koncesijskog ugovora, ali je zahvalio svima uključenima što je cijeli projekt završen na vrijeme i bez zastoja. Naglasio je da u svojem punom kapacitetu od milijun TEU-a ovaj terminal otvara novo poglavlje razvoja riječkog prometa i gospodarstva cijele Hrvatske.

„Danas je veliki dan za riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske. Imamo prvi brod „maticu“ vezanu na novi, održivi „zeleni“ i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe. Kada smo u studenom 2021. godine potpisali koncesijski ugovor sa Rijeka Gateway, rekao sam da je to najveći ugovor u povijesti riječke luke, najveći ugovor po važnosti i po vrijednosti za sve nas – za ovaj Grad, za Lučku upravu Rijeka, riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske” – rekao je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.

Pozicija na važnoj brodskoj ruti

“Ovaj terminal je više od infrastrukture. On je simbol Rijeke kao moderne, održive i tehnološki napredne luke koja stvara vrijednost i pokreće lokalno i nacionalno gospodarstvo, brinući pritom za zajednicu i okoliš. Dobar terminal pritom ne čine oprema i tehnologija, već ljudi. Ponosni smo na naših 250 zaposlenika, a uskoro ćemo ih imati 300. U ovoj operativnoj fazi moramo pokazati da sve ono što smo izgradili, od infrastrukture do tima, može svakodnevno funkcionirati na najvišoj razini operativne izvrsnosti kakvu očekuju naši kupci. Ja sam uvjeren da Rijeka Gateway može biti jedan od najboljih terminala u ovom dijelu svijeta, na ponos Rijeci i cijeloj Hrvatskoj”, izjavio je Peter Corfitsen, generalni direktor Rijeke Gateway.

Terminal Rijeka Gateway uvršten je u Gemini suradnju između Maerska i Hapag-Lloyda, na liniji EA12, čime je Rijeka postala ključan terminal na jednoj od najvažnijih svjetskih brodskih ruta. Očekuje se da će redoviti dolasci brodova osnažiti povezanost Hrvatske s globalnim lancima opskrbe i doprinijeti gospodarskom rastu cijele regije.

Uz sam terminal, završena je i opsežna obnova skladišta 22 u kompleksu Metropolis. Ova povijesna građevina, obnovljena uz strogi nadzor konzervatora i primjenu najsuvremenijih protupotresnih mjera, postat će upravna zgrada Rijeka Gatewaya, dajući novu vrijednost kulturnoj baštini Rijeke.

Dodjela plakete kapetanu broda; Foto: Rijeka Gateway