Rockwool Adriatic ulaže 13 milijuna eura u tvornicu u Pićnu

Tvornica kamene vune Rockwool Adriatic ove godine krenula je u izgradnju nove briketare unutar tvorničkog kruga u istarskom mjestu Pićnu, što je investicija vrijedna 13 milijuna eura, izvijestili su iz te kompanije.

Po riječima direktora i člana Uprave Rockwool Adriatica Aleksa Fonovića, radi se o strateškom projektu koji dodatno modernizira proizvodni proces te pokazuje da dugoročno ulažu u razvoj i stabilnost poslovanja u Hrvatskoj.



“I do sada smo brikete koristili u proizvodnji, ali smo ih nabavljali od vanjskog dobavljača iz Istarske ciglane iz Cerovlja. S novom briketarom taj dio procesa selimo ‘u vlastito dvorište’, što znači veću kontrolu nad kvalitetom, veću fleksibilnost i učinkovitost, ali i snažniji fokus na održivost i kružnu proizvodnju”, kazao je Fonović.

Dodao je da će se tom investicijom otvoriti desetak novih radnih mjesta, te da su već pokrenuli procese odabira tehničara i stručnjaka različitih profila.

“Trenutno smo u završnoj fazi gradnje, a očekujemo da će briketara početi raditi punim kapacitetom od jeseni ove godine. Ovo je jedna od većih u nizu investicija koje planiramo u Pićnu, ali ne i najveća. Nalazimo se u snažnom investicijskom zamahu, kontinuirano ulažemo u tehnologiju, održivost i ljude. Naša grupa ima jasno zacrtane i ambiciozne ciljeve dekarbonizacije i istarska je tvornica dio tog plana. Naš cilj je dodatno ojačati poziciju tvornice kao jednog od ključnih industrijskih pogona u regiji”, naveo je Fonović.