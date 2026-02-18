Sajam Nautika okupio 300 izlagača i 230 plovila. Naglasak na domaćim brodograditeljima

Otvoreno je 33. izdanje sajma Nautika, koji je ove godine okupio 300 izlagača i 230 plovila. Bit će otvoren do nedjelje.

Više od 300 izlagača predstavlja se na 33. izdanju zagrebačkog sajma Nautika, otvorenog u srijedu ujutro na Velesajmu.

Ljubitelji nautike i profesionalci iz industrije u narednim danima mogu uživati u ljepoti više od 230 izloženih plovila, od kojih su čak 34 hrvatske premijere.

Poseban naglasak stavljen je na domaće brodograditelje. Njihov snažan odaziv potvrđuje Nautiku kao ključno mjesto susreta gdje hrvatska poslovna izvrsnost, tradicija i višegodišnje iskustvo nailaze na iznimno zanimanje domaćih i stranih posjetitelja.

Sajam se održava pod visokim pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Sajam je otvorio Luka Korlaet, zamjenik i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba koji je tom prilikom rekao: „Grupa Haustor ima pjesmu „Moj je grad večeras dobio luku“ i evo naš grad je ponovo dobio najljepšu luku na kopnu koja se prostire kroz šest paviljona sa preko 300 izlagača i 230 brodova i sa 34 hrvatske premijere. To su zaista impresivne brojke koje iz godine u godinu rastu. Velesajam je mjesto gdje se ponovo susreću tradicija, vrhunski inženjerig i strast prema plovidbi.“

„Kaže se da more ne pita tko ste, nego koliko znate i koliko ste spremni učiti. Upravo ta kombinacija znanja, iskustva i hrabrosti pokreće nautičku industriju naprijed, ali i nas kao organizatore. U vremenu snažne digitalizacije, neposredan doživljaj plovila ostaje nezamjenjiv jer odluke o plovidbi ne donose se samo razumom, nego i osjećajem.

A na ovom sajmu posebno mjesto imaju naši hrvatski brodograditelji i snaga domaće proizvodnje, koja stoji uz bok impresivnoj floti inozemnih proizvođača i time potvrđuje konkurentnost naše industrije.

I ovo izdanje Nautike potvrđuje nastavak zacrtanog smjera građenja dugoročnih odnosa, kroz jačanje partnerstava, zajednički razvoj projekata i još snažnije povezivanje s našim izlagačima i cijelom nautičkom zajednicom. Vjerujemo da se vrijednost ne stvara samo kroz pet sajamskih dana, nego kroz suradnju koja traje cijelu godinu.

Sinergija multiplicira: kada se znanje, iskustvo i povjerenje povežu, rezultat je uvijek veći od pojedinačnih doprinosa.“ rekla je na otvorenju direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša.

Prisutnima se obratio Zoran Ušurić, voditelj sajma Nautika: „Zagrebački velesajam se već godinama, kao u nekoj čarolji, pretvara u raskošnu marrinu u srcu Zagreba. Obzirom da ovu priču vodim od kraja prošlog tisućljeća mislim da ovako impresivnu brojku izlagača i premijera nismo imali nikada što samo po sebi dovoljno govori koliko je ovaj sajam cijenjen i važan za nautičku branšu.“ Tom prilikom također je i zahvalio svim izlagačima na dolasku.

Žarko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i izaslanik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da uz impresivne brojke koje ima sajam Nautika treba spomenuti da u Hrvatskoj imamo 70 marina, gotovo 17000 vezova. Na razini godine na Jadranskom moru je više od 50000 stranih jahti, a Hrvatska čini 40 posto charter industrije.

Petar Šimić, zastupnik i izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora na otvorenju je naglasio da su naša obala, otoci, luke, brodogradilišta i marine dio našeg identiteta i naše gospodraske snage. Nautički sektor i brodogradnja stvaraju više od 1000 radnih mjesta u našem okruženju, rekao je.

Svečanu atmosferu otvorenja upotpunio je nastup muške klape „Stablina“, donijevši duh Dalmacije u srce Zagreba.

Sajam Nautika otvoren je do nedjelje, 22. veljače, a cijena ulaznice iznosi 8 eura, dok je za učenike, studente i umirovljenike 5 eura. Radno vrijeme je od 10,00 do 19,00 sati, a u nedjelju do 18,00 sati.