Sedam hrvatskih tvrtki na Deloitteovoj listi 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi

Na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe plasiralo se ukupno 12 hrvatskih tvrtki. Sedam tvrtki ostvarilo je plasman u glavnoj kategoriji “Technology Fast 50“ i jedna u kategoriji “Companies to Watch“, dok su još četiri tvrtke posebno predstavljene u kategoriji “Zvijezde pozitivnog utjecaja“.

Objava izvješća Deloitte CE Technology Fast 50 za 2025. još jednom naglašava važnu ulogu koju Srednja Europa ima kao središte za inovacije i tehnološku izvrsnost, potaknute iznimnim napretkom svojih 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki.

Glavna kategorija – Fast 50

Od više od 300 prijavljenih tvrtki, samo 50 najboljih moglo je biti odabrano, temeljem rasta operativnih prihoda između 2021. i 2024. godine. Iako je prosječna stopa rasta među prvih 50 iznosila 1.219%, što je nešto manje nego 2024. (1.604%), ovo je i dalje izuzetan rezultat s obzirom na gospodarske izazove tijekom godine.

Kao i prethodnih godina, softverske tvrtke dominiraju ljestvicom s 31 predstavnikom. Fintech je drugi najzastupljeniji sektor (devet tvrtki), zatim mediji i zabava (šest), hardver (tri) te zdravstvo i biotehnologija (jedna).

“S obzirom na okolnosti, ovo je još jedan izvanredan rezultat naših kreativnih tehnoloških zvijezda. Među brojnim impresivnim uspjesima, posebno se ističe češki Oddin.gg s rastom od 4.267%.“ – istaknuo je Natko Sertić, glavni partner za poreze u CE South regiji i dodao: “Ova izvanredna tvrtka, osnovana 2018., pravi je svjetski lider, s globalnim uspjehom izgrađenim na jedinstvenoj kombinaciji algoritama strojnog učenja i napredne znanosti o podacima; stoga ne čudi što je ovo druga uzastopna godina da Oddin.gg predvodi Fast 50.“

“Iako su Oddin.gg i druge izvrsne kompanije s vrha ljestvice ostvarile iznimne rezultate, one nisu jedine. Kroz cijelu Fast 50 ljestvicu, kao i među stotinama ostalih prijavljenih koji nisu ušli u uži izbor, nalaze se sjajne mlade tvrtke, uključujući one iz Hrvatske, a koje donose vrijedne inovacije i pomiču tehnološku industriju naprijed”, dodala je Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj. “Zato nam je iznimno drago što im već 26 godina pružamo ovu platformu.“

Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Margins na 11. mjestu s rastom od 1.660%, 12. je Cactus Code s rastom od 1.650%, a slijede 19. Orqa (1.182%), 25. Spectral Core (979%), 29. Farseer (910%), 33. B.I.D. Grupa (864%) i 41. Utiliter (682%).

“Izuzetna nam je čast biti uvršteni među najbrže rastuće tehnološke kompanije u CE regiji. Ovo priznanje nam puno znači jer potvrđuje vrijednost koju gradimo kroz tehnološku izvrsnost i razvoj naprednih AI rješenja za klijente diljem svijeta. Margins je izrastao na dubokom inženjerskom znanju, jasnim procesima i sposobnosti da za naše klijente isporučimo konkretne poslovne rezultate koristeći najnaprednije tehnologije”, istaknuo Anđelo Brzoja, CEO i osnivač tvrtke Margins i dodao: “Lijepo je vidjeti da se takav pristup prepoznaje i izvan Hrvatske, i nastavit ćemo ulagati u naše tehnološke kapacitete koji podižu razinu inovacije i pokazuju da hrvatska kompanija može ravnopravno i konkurentno razvijati globalna AI rješenja i tehnologiju.“

Margins je zagrebačka agencija za razvoj softvera za umjetnu inteligenciju i proizvoda koji pružaju napredna tehnološka rješenja globalnim klijentima u različitim industrijama.

Cactus Code (Zagreb) – razvoj prilagođenih web i AI rješenja.

Orqa (Osijek) – razvoj napredne dron tehnologije i FPV (First Person View) sustava.

Spectral Core (Pula) – razvoj visokoučinkovitih, automatiziranih alata za migraciju baza podataka, učitavanje podataka i praćenje promjena.

Farseer (Zagreb) – platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, osmišljena kako bi pomogla srednjim i velikim organizacijama da lako planiraju, predviđaju i surađuju.

B.I.D. Grupa (Rijeka) – razvoj cloud CMS posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova.

Utiliter (Varaždin) – razvoj specijaliziranih i sveobuhvatnih naprednih softverskih rješenja u iznimno širokom rasponu poslovnih područja u ugostiteljstvu, turizmu, telefoniji, maloprodaji i veleprodaji.

Tvrtke u usponu (Companies to Watch)

I u ovoj kategoriji dominirale su softverske tvrtke sa ostvarenih 7 plasmana od ukupno 10, gdje prednjače tri tvrtke iz Poljske, dvije iz Češke te po jedna iz Litve, Latvije, Hrvatske, Rumunjske i Slovačke.

Natko Sertić posebno ističe litavsku zdravstvenu i biotech tvrtku UAB Pulsetto, pobjednika ovogodišnje kategorije Companies to Watch. “UAB Pulsetto je fantastična mlada tvrtka koja razvija naprednu nosivu tehnologiju s misijom ‘pomoći ljudima upravljati stresom, tjeskobom i snom te se oporavljati prirodnim putem, bez lijekova’. Iako su osnovani tek 2021., njihov je utjecaj već ogroman, s oko 160.000 korisnika u 30 zemalja. Uzbudljivo je gledati njihov nastavak rasta i sve veći doprinos dobrobiti ljudi.“

Iz Hrvatske je plasman u ovoj konkurenciji ostvarila softverska tvrtka: Cyber64 na 9. mjestu sa rastom od 145 %. Cyber64 je digitalna agencija sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi razvojem softverskih rješenja – posebno enterprise custom rješenja.

Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars)

Ove godine, 21 tvrtka iz sedam zemalja proglašena je kao Deloitte CE Impact Stars 2025. To su tvrtke koje, uz svoje tehnološki napredne proizvode i usluge, imaju pozitivan utjecaj barem na jedno od sljedećih područja: Fintech, ESG, MedTech/BioTech, Defence i Cyber.

“Pri odabiru ovih posebnih tvrtki ne uzimamo u obzir rast prihoda – fokus je isključivo na njihovom širokom pozitivnom utjecaju. Kao i uvijek, Impact Stars tvrtke su nešto posebno i zadovoljstvo je sudjelovati u njihovom odabiru”, istaknula je Katarina Pavlović.

Iz Hrvatske četiri tvrtke su proglašene kao Impact Star: Aircash (Fintech), CircuitMess (ESG), Devot Solutions (MedTech/BioTech) i Orqa (Defense).

AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI

Iako je ovo peta godina partnerstva Deloitte CE i Google Clouda, prvi put se dodjeljuje nova nagrada AI Value Driver. Ona prepoznaje tvrtku koja je najuspješnije pretvorila potencijal generativne umjetne inteligencije u skalabilan i pozitivan utjecaj u stvarnom svijetu.

Prvi dobitnik je poljski Surveily, razvijatelj softvera za računalni vid temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji standardnu CCTV infrastrukturu pretvara u inteligentne sigurnosne sustave. Rješenje, koje povećava sigurnost i učinkovitost radnih mjesta, već se koristi u uspješnim implementacijama diljem Europe u energetici, kemijskoj industriji i logistici.