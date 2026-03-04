Selectio Indeks žena: Tek 23,81 posto žena u upravama kompanija u Hrvatskoj

Selectio Indeks žena više od 20 godina mjeri udjel žena u upravama društava u sastavu dioničkog indeksa CROBEX, a u 2026. godini porastao je na 23,81 posto, u odnosu na 22,54 posto iz istog razdoblja prošle godine.

Rezultati ovogodišnjeg Indeksa dolaze u razdoblju pripreme za provedbu Direktive o rodnoj ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama, prema kojoj manje zastupljen rod, najčešće žene, treba činiti najmanje 40 posto članova nadzornih odbora ili najmanje 33 posto svih članova upravnih i nadzornih tijela. Dio kompanija morat će provesti značajnije promjene kako bi ostvario ciljeve Direktive prije njezina stupanja na snagu u lipnju.

Iako se Hrvatska postupno približava europskim prosjecima zastupljenosti žena u upravama kompanija, razlika je i dalje značajna. Prema The FTSE Women Leaders Review za 2026. godinu, udio žena u upravama 100 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi iznosi 44,4 posto, dok Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) iz 2025. bilježi 35,8 posto udjela žena u upravama najznačajnijih društava izlistanim na burzama u Europskoj uniji.

Četiri tvrtke iz Crobexa s predsjednicama Uprave

Broj društava s predsjednicom uprave u sastavu indeksa CROBEX ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu i iznosi četiri. Ta društva su: AD Plastik u kojem je predsjednica i jedina članica uprave, Brodogradilište Viktor Lenac u kojem predsjednica čini 33 posto Uprave, Podravka u kojoj 40 posto uprave čine žene i Hrvatski Telekom u kojem žene čine 29 posto uprave.

Postotak kompanija iz sastava CROBEX-a koje u upravama nemaju niti jednu ženu, tzv. zero companies, smanjio se za sedam postotnih poena u odnosu na prošlu godinu i trenutno iznosi 35 posto, dok je svih 100 najznačajnijih kompanija na Londonskoj burzi tijekom 2025. godine imalo barem jednu ženu u upravi.

„Podaci Selectio Indeksa žena jasno pokazuju da je napredak prespor i da ravnopravna zastupljenost žena u upravnim i nadzornim tijelima još uvijek nije standard korporativnog upravljanja u Hrvatskoj. Pred nama je zadnjih nekoliko mjeseci u kojima se organizacije mogu sustavno pripremiti prije nego što podaci o razlikama u plaćama i zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama postanu predmet redovitog izvještavanja i, u slučaju propusta, predstave poslovni i reputacijski rizik “, istaknuo je Aleksandar Zemunić, direktor Selectio Grupe.

Stiže i direktiva o plaćama

Ravnopravnost u zastupljenosti žena i muškaraca nije izazov samo u privatnom, već i u javnom sektoru. U politici prema aktualnom sazivu Sabora zastupljenost žena bilježi pad i iznosi 32 posto, što je usporedivo s udjelom žena u politici država Europske unije (33,2%). Zastupljenost žena u znanosti, mjerena udjelom u redovnom članstvu HAZU-a, također bilježi blagi pad u odnosu na prošlu godinu i iznosi samo 13,95 posto.

Uz provedbu Direktive o rodnoj ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama, hrvatske poslodavce u lipnju očekuje i provedba Direktive o transparentnosti plaća. Prema ovoj direktivi, razlika u plaćama između žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti ne smije prelaziti pet posto. Podaci prikupljeni u 2026. godini bit će temelj za javno izvještavanje o razlikama u plaćama koje započinje sljedeće godine. Prema trenutačnom stanju transpozicije Direktive o transparentnosti plaća u državama članicama EU, većina zemalja koje su izradile nacrte zakona trenutno planira djelomičnu transpoziciju Direktive, dok Hrvatska još uvijek nije započela s pripremom vlastitog zakonskog okvira.

Dobar pokazatelj napretka prema zadovoljenju zahtjeva direktive su kompanije koje imaju poznati certifikat Employer Partner, koji se već 20 godina dodjeljuje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, a koje u prosjeku imaju 25,7 posto žena u upravama. Strukture uprava među tim kompanijama razlikuju se: u nekim, poput Plive Hrvatska i Fresenius Kabi, uprave čine isključivo žene, dok Nexi Croatia ima 83 posto zastupljenosti žena i predsjednicu uprave, GRAWE Hrvatska i Jadran Galenski laboratorij imaju 66,7 posto zastupljenosti žena i predsjednicu uprave te Zagrebačka pivovara koja bilježi 66,7 posto žena u Upravi. Prema McKinseyu, kompanije u kojima zastupljenost žena prelazi 30 posto su značajno sklonije financijski nadmašiti kompanije s manjim udjelom žena. Primarni izazov i dalje je povećanje zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama, dok je u rijetkim slučajevima, u industrijama s većinski ženskim kadrom, prisutan izazov manje zastupljenosti muškaraca.

Jednaka plaća za jednaki rad

„Važno je naglasiti da je put prema dostizanju željenih kriterija direktiva dug i zahtijeva sustavan, strateški pristup, a ne puko zadovoljenje kvota. Ključni preduvjeti su kvalitetno strukturirani HR procesi i mjerljivi KPI-jevi koji osiguravaju jednake prilike i otklanjanje mogućih prepreka, što podrazumijeva jednake mogućnosti za razvoj i napredovanje, uravnotežen pristup upravljanju talentima i succession poolom te svjesnu izgradnju rodne ravnoteže na menadžerskim razinama, iz kojih se regrutiraju budući članovi uprava i nadzornih odbora. Equal Pay Champion nositelji sustavno i dugoročno razvijaju inkluzivno radno okruženje, gdje uz uklanjanje rodne razlike u plaćama za poslove jednake vrijednosti, rodna ravnoteža doprinosi kvaliteti upravljanja, održivosti i konkurentnosti“, izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting iz Selectio Grupe.

Pokazatelj sve većeg ulaganja organizacija u ravnopravnost i pravednost je i rast broja nositeljica Equal Pay Champion certifikata, kojim Selectio treću godinu zaredom prepoznaje organizacije sa sustavima nagrađivanja usklađenim s načelom jednake plaće za jednak rad. Prošle godine certifikat su dobile 22 kompanije, među kojima su A1 Hrvatska, Addiko Hrvatska, Atlantic Grupa, Cemex Hrvatska, Coca-Cola HBC Hrvatska, Fresenius Kabi, Generali osiguranje, Heineken Hrvatska, Hrvatski Telekom, JGL, JT International Zagreb, Kaufland Hrvatska, Končar, Metro Cash & Carry, Nestlé Adriatic, Nova TV, Pliva Hrvatska, Podravka, Porsche Croatia, Privredna banka Zagreb i Sandoz. Riječ je o kompanijama koje sustavno prate pokazatelje ravnopravnosti, od zastupljenosti rodova do razlika u plaćama, a neke su i među prvima u Hrvatskoj analizirale podatke o razlikama u plaćama i razvile akcijske planove za njihovo smanjenje. Ove godine bi se broj nositelja Equal Pay Champion certifikata trebao i povećati, a tko će biti nositelji znat ćemo nakon svečanog uručenja 13. ožujka 2026.