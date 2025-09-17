Šibenska Iskra isporučila radnu brodicu Plovputu

Iskra brodogradilište Šibenik u srijedu je Plovputu, državnom poduzeću čija je temeljna djelatnost sigurnost plovidbe, isporučila jednotrupnu radnu brodicu za održavanje objekata pomorske signalizacije, priopćili su iz Iskre.

Ugovor o projektiranju i gradnji brodice sklopljen je u lipnju 2023. godine, a financiranje projektiranja i gradnje brodice ostvareno je djelomično iz vlastitih sredstava Plovputa, dok je veći dio financiran proračunskim sredstvima Republike Hrvatske. Izgradnja brze brodice predstavlja početak investicijskog ciklusa obnove flote Plovputa, a njezino uvođenje u službu imat će značajan utjecaj na povećanje sigurnosti plovidbe na moru, stoji u priopćenju.

Nova brza brodica izrađena je od aluminijske legure, duljine trupa 14,94 m i širine trupa 4,53 m. Registrirana je za prijevoz do 12 osoba, a postiže brzinu od 30 čvorova. Ima doplov 200 nautičkih milja i autonomiju za boravak i rad od pet dana na moru. Opremljena je dizalicom, pomoćnom brodicom, najmodernijom navigacijskom opremom, klimatizacijskim sustavom, solarnim panelima te kvalitetnom opremom smještajnog prostora posade.

Direktor Plovputa Ivan Udovičić istaknuo je da je to prva brza brodice za obavljanje poslova održavanja objekata pomorske signalizacije, a ima ih 1.256 duž hrvatske obale Jadranskog mora.

“Ta brodica predstavlja važan korak u modernizaciji naše flote i značajno će unaprijediti naše kapacitete u održavanju objekata sigurnosti plovidbe na moru. Sigurnost plovidbe temeljni je zadatak Plovputa, a ulaganje u ovakve projekte najbolji je način da dugoročno osiguramo pouzdanu i učinkovitu službu na Jadranu. Ponosni smo to je projekt uspješno realiziran u suradnji s domaćim brodogradilištem i uz podršku Vlade RH”, izjavio je Udovičić.



“Brodica koju smo izgradili za Plovput nastavak je naše strategije da proširimo paletu proizvoda na razne tipove brzih brodica iz aluminija za koje u ovom trenutku postoji velik interes na svjetskom tržištu. Kao projektante smo angažirali tvrtku Maritime Center of Excellence (MCoE), članicu Lürssen grupacije naglasio je predsjednik uprave Iskra brodogradilišta Šibenik Roko Vuletić.

Inače, Plovput d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 postotnom vlasništvu RH, čija je temeljna djelatnost vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od strateškog interesa za RH, a obuhvaća održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i osiguranje njihovoga pravilnog rada, obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima RH te obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti.