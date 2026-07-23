Šibenski Vodovod i odvodnja ponavlja natječaj iz 2024. godine. Povećali mu vrijednost za 11 milijuna eura

Druga faza natječaja koji će znatno poboljšati vodovod i odvodnju u Vodicama, Tribunju i Srimi ponovno će se raspisati. Raniji natječaj bio je poništen, a novi vrijedi 65,38 milijuna eura plus PDV, odnosno 11,42 milijuna više.

Šibenska tvrtka Vodovod i odvodnja najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za drugu fazu izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Vodice – Tribunj – Srima. Procijenjena vrijednost tog posla je 65,38 milijuna eura plus PDV, a 71 posto je sufinancirano EU sredstvima.

Riječ je o ponovljenom natječaju, jer je onaj iz 2024. poništen godinu kasnije jer ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nije bio potpisan na vrijeme, zbog čega je financiranje projekta postalo neizvedivo. Dodatni razlog je što obje pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave koja je tada iznosila 53,96 milijuna eura plus PDV. Iz dokumentacije nije moguće doznati tko se tada prijavio na natječaj, jer su datoteke sa zapisnikom o pregledu i ocjeni trenutačno prazne.

Prije prve faze veliki gubici i mala spojenost na odvodnju

Predmet nabave je dogradnja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje te rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima. Preciznije, o mreži na području grada Vodice te naselja Tribunj i Srima.

Prema informacijama Hrvatskih voda objavljenima prije prve faze projekta (koja je trajala od 2015. do 2018. godine), pokrivenost ovog područja vodoopskrbnom mrežom je 90 posto, no uglavnom se radi o zastarjeloj vodovodnoj mreži sa velikim gubicima, koji ponegdje iznose i do 50 posto.

Priključenost na kanalizacijsku mrežu iznosi tek oko 29 posto, a u naseljima unutar i izvan aglomeracije ne postoji funkcionalni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što predstavlja stalnu opasnost od trajne pojave onečišćenja priobalnog mora te pogoršanja kakvoće mora na morskim plažama.

Radovi se sastoje od izrada Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje uporabnih dozvola te građenja.

Tvrtka ili zajednica ponuditelja zainteresirana za posao mora imati prihode od najmanje 45 milijuna eura tijekom zadnje tri godine. Obvezne su i reference koje uključuju polaganje 30 kilometara kanalizacijskog cjevovoda, kao i 20 kilometara vodovoda (svaki s primjerom jednog ili dva posla u zadnjih pet godina). Reference moraju uključivati i izgradnju dvije crpne stanice (u jednom ili dva posla u zadnjih pet godina).

Kriteriji za izbor izvoditelja su cijena (90 bodova) i trajanje jamčevnog roka za otklanjanje nedostataka (10 bodova).