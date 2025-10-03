Škoda i njezina Octavia ponovno na vrhu, u rujnu u Hrvatskoj prodani i Bentley i Aston Martin

Škoda je marka koja je imala najbolje rezultate u prvih devet mjeseci ove godine, a slijede je Volkswagen i Opel. Najpopularnije gorivo je benzin, popularni su i hibridi, a dizela je sve manje. Struja je najmanje zastupljena, a najviše strujnih modela kupuje se baš od marki koje su lideri u tom segmentu: Tesle i BYD-a. Luksuzni automobili su rijetki, a u rujnu se ističu jedan Bentley i jedan Aston Martin.

Marka Škoda i njezin model Octavia nakon pada u kolovozu vratile su se na vrh u rujnu, a u dosadašnjim ovogodišnjim rezultatima nikad ga nisu ni napuštale. U rujnu su prodane 604 Škode, od čega 265 Octavija. To predstavlja 13,02 odnosno 5,71 posto udjela na tržištu.

Na drugom mjestu je Volkswagen sa 574 automobila odnosno 12,37 posto. Na popisu modela također su drugi s modelom T-Cross, njih 204.

Dobar rezultat Toyote

Na treće mjesto u rujnu je izbila Toyota, sa 393 registriranih novih automobila. U dosadašnjem dijelu godine, ona drži sedmo mjesto, pa joj je ovo bio najbolji mjesec prema kriteriju tržišnog udjela. Njezini najjači modeli su C-HR (93 komada) i Corolla (74).

Tek malo ispod, sa 390 automobila, na četvrtom mjestu u rujnu nalazi se Opel sa 390 automobila. Iako je prethodnih mjeseci za njih veliku ulogu imala Corsa, u rujnu im je bila najprodavanija Mocca (193). U dosadašnjem dijelu godine Opel je treći, s 8,41 posto udjela.

Peto mjesto u rujnu drži Hyundai s 284 automobila. Slijede Renault (270) i Dacia (270), Suzuki (224), Audi (194) i Kia (190).

Kineski MG jači od Forda, Peugeota ili Citroena

Svoj udio na tržištu malo po malo jačaju i kineski proizvođači. U rujnu je najbolje bio pozicioniran Geely sa 105 automobila, što ga u tom mjesecu stavlja na 12. mjesto ispred marki kao što su Ford, Peugeot ili Citroen. Na razini prvih devet mjeseci ove godine je na 18. mjestu. Na 15. rujanskom (83 komada) i 22. sveukupno je MG. To je i dalje bolji mjesečni rezultat nego ga imaju Ford ili Peugeot.

Što se premium marki tiče, poredak je uobičajen: vodi Audi, slijedi BMW, nešto niže je Mercedes, a još niže Porsche. U brojevima za rujan to je 194, 166 i 65, a poredak je identičan i na razini devet mjeseci. Ovi automobili još su popularniji kao polovni.

Što se luksuznih modela tiče, vrijedi spomenuti da su u rujnu registrirani jedan Bentley i jedan Aston Martin.

Među ovomjesečnim uspjesima vrijedi zabilježiti i najbolji ovogodišnji rezultat Tesle. U rujnu ih je registrirano 75 komada, čime se prestigli BYD (49).

Plin nude samo Renault i Dacia

Kao energent u dosadašnjem dijelu godine najpopularniji je bio benzin (27.253 komada, 48,9%). Na drugom mjestu su hibridi (19.982 komada, 35,8%). Dizelaši su treći (6.647 komada, 11.9%), najviše dizelaša ima (Citroenov) DS – čak 75,6 posto. Više od 30 posto imaju Škoda, Alfa Romeo i Mercedes. U manjoj mjeri doprinose i Cupra, Volkswagen, Audi, Seat i BMW. Preostali imaju manje postotke ili – puno češće – uopće nemaju dizele, što je i razlog njihovog sve manjeg udjela.

Automobila na plin je u prvih devet mjeseci prodano 1.093, odnosno 2,0 posto. Jedine marke koje ih nude su Renault i Dacia. Struja je još manje zastupljena sa 763 komada, odnosno 1,4 posto. Svi Teslini modeli su na struju, a prodano ih je 198. I u slučaju marki Rariro, Dongfeng, XPeng i Voyah također su registrirani samo modeli na struju, no jako mali broj. Svaki drugi (od tek šest) Leapmotorovih automobila također je na struju, kao i 46,4 posto BYD-jeva. Ova marka prvenstveno je električna, no njihov jedini hibrid očito privlači najviše pozornosti hrvatskih kupaca. Nešto viši postotak električnih, 14,7 posto, ima samo još Porsche. Solidan broj drugih proizvođača također ima električne automobile u ponudi, no nabavlja ih tek manji postotak kupaca. Primjerice Volkswagen (87) je treći po broju električnih, odmah iza Tesle (198) i BYD-a (90), no njima to predstavlja tek 1,3 posto svih modela.