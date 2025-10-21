Slovenski fond kupio većinski udio u Primorčevoj bolnici Sv. Katarina

Najveća privatna bolnica u Hrvatskoj dobila je novog većinskog vlasnika – slovenski fond ALFI PE III. Partnerstvo će rezultirati širenjem medicinskih usluga i jačanjem operativnih kapaciteta bolnice. Detalji transakcije nisu objavljeni.

Slovenski fond ALFI PE III potpisao je ugovor kojim stječe većinski udio u tvrtki Origo zdravlje, vlasnicu Sv. Katarine – najveće privatne bolnice u Hrvatskoj. Direktorica i dosadašnja vlasnica 50 postotnog udjela Origo zdravlja je diplomirana ekonomistica Jadranka Primorac, supruga bivšeg predsjedničkog kandidata i bivšeg ministra znanosti Dragana Primorca. Drugih 50 posto do sada je pripadalo Libertas međunarodno sveučilište, odnosno poduzetniku Gojku Ostojiću.

Ovim ulaganjem ALFI PE III ušao je u hrvatski zdravstveni sektor. U svojoj objavi na Linkedinu navode kako je Sv. Katarina, priznati centar medicinske izvrsnosti poznat po naprednoj dijagnostici, vrhunskim medicinskim tretmanima i individualiziranoj skrbi za pacijente. Sa sjedištem u Zagrebu, bolnica je izgradila snažnu reputaciju temeljem kliničke stručnosti i stalnih inovacija.

Rukovodeći tim ostaje na čelu bolnice

Po zaključenju transakcije, partnerstvo će poduprijeti daljnji rast Sv. Katarine, s naglaskom na širenje medicinskih usluga, jačanje operativnih kapaciteta i unapređenje njezine uloge unutar ekosustava privatnog zdravstva u Hrvatskoj. Ulaganje je u skladu i sa širim razvojnim ciljevima fonda ALFI PE III, uključujući poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi te poticanje dugoročnih pozitivnih zdravstvenih ishoda diljem zemlje.

Ova transakcija označava početak strategije fonda ALFI PE III za izgradnju snažne zdravstvene platforme kroz podršku etabliranim institucijama koje imaju jasan potencijal za rast i održivo stvaranje vrijednosti.

Trenutni rukovodeći tim Specijalne bolnice Sv. Katarina ostat će na svojim pozicijama, čime se osigurava kontinuitet i stabilnost. Jadranka Primorac nastavit će obnašati dužnost glavne izvršne direktorice. Tijekom više od dvanaest godina odigrala je ključnu ulogu u razvoju bolnice, njezinoj financijskoj stabilnosti i strateškom pozicioniranju. Njezino iskustvo u financijama i menadžmentu, u kombinaciji sa snažnom predanošću inovacijama i razvoju tima, bilo je presudno za uspjeh bolnice.

Koliki su prihodi bolnice?

Dragan Primorac nastavit će obnašati dužnost predsjednika Upravnog vijeća, pružajući znanstvenu podršku, dok će Igor Borić ostati ravnatelj bolnice, odgovoran za svakodnevnu kliničku izvrsnost.

Jadranka Primorac nije htjela odgovarati na pitanja Forbesa Hrvatska o dodatnim informacijama vezanima uz prodaju udjela bolnice.

Specijalna bolnica Sv. Katarina, tvrtka u vlasništvu Origo zdravlja, u 2024. godini imala je 17,38 milijuna eura prihoda, 1,06 milijuna eura dobiti i 152 zaposlena.

Alfi PE najveći je upravitelj fondova privatnog kapitala sa sjedištem u Sloveniji. Raspolaže sa 245 milijuna eura (obveze investitora) kroz tri fonda. U Hrvatskoj su ulagali u tvrtke Eko papir, Vemo Trade, Elektronički računi i Diverto, pri čemu su iz zadnje dvije napravili i exit.