Slovenski I-Vent planira izgradnju proizvodnog pogona u Hrvatskoj

Slovenska tvrtka I-Vent planira započeti proces ulaganja u izgradnju proizvodnog pogona u jednoj od hrvatskih industrijskih zona, najavili su u ponedjeljak iz te tvrtke koja se bavi ventilacijskim sustavima.

Uzimajući u obzir konkurentnost hrvatskog gospodarstva, investicijski potencijal te dostupne programe potpora koje nude HAMAG-BICRO i HBOR-Hrvatska banka za obnovu i razvitak, tvrtka će započeti detaljnu analizu mogućnosti za realizaciju investicije s ciljem izgradnje proizvodnog pogona u Hrvatskoj, naveli su iz te kompanije.

Tvrtka započinje detaljnu analizu mogućih lokacija i investicijskih opcija, a planirani proizvodni pogon trebao bi zapošljavati oko 50 proizvodnih radnika, ne uključujući menadžment i administrativno osoblje. Ulaganje u proizvodni pogon poduzet će zbog preuzimanja liderske pozicije u segmentu ventilacijskih sustava na hrvatskom tržištu, istaknuli su u priopćenju.

“Nakon što smo educirali slovensko tržište i sustave decentralizirane ventilacije uveli u gotovo svaki segment stambene i poslovne gradnje, isti smo koncept uspješno predstavili i na hrvatskom tržištu. Danas je riječ o inovativnom rješenju koje svakodnevno smanjuje troškove organizacijama i kućanstvima te učinkovito sprječava pojavu vlage u prostorima”, izjavio je Milan Kuster, direktor I-Venta, koji je dio međunarodne grupacije Volution.