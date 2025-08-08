Slovenski Košarkaš Luka Dončić nabavio Rimac Neveru?

Luka Dončić navodno je postao vlasnik hrvatskog hipersportskog automobila Rimac Nevera. Jedan slovenski Instagram profil objavio je video Dončića kako vozi Neveru u Ljubljani.

Slovenski košarkaš Luka Dončić koji od ove godine igra za Los Angeles Lakerse nabavio je automobil Rimac Nevera. Kako tvrdi portal svet24.si, automobil mu je isporučen u Ljubljani.

Upućeni neće biti iznenađeni time, s obzirom da je Dončić ljubitelj automobila. Između ostalog, vlasnik je i modela Brabus Rocket GT1000.

Instagram profil dpspotslj objavio je video u kojem se vidi crvena Nevera sa zagrebačkim probnim pločicama u kojoj se Dončić sa suvozačem pred hotelom u centru Ljubljane uključuje u promet. U pozadini se može vidjeti prikolica s logotipom Rimac automobila, zbog kojeg se nagađa da mu je automobil bio upravo dostavljen.

Dončić među najplaćenijim NBA igračima

Navedeni profil tvrdi da je Nevera novi Dončićev automobil. Kompanija za sada nije objavila da je Dončić kupio automobil, no imena kupaca ionako navodi tek u rijetkim slučajevima.

Nevera je hrvatski automobil o kojem je Forbes temeljito izvještavao. Plan kompanije Mate Rimca bio je proizvesti 150 komada ovog automobila, no interes svjetske javnosti za (bilo koje) skupe električne hiperautomobile nije veliki, zbog čega još nije prodano svih 150 komada.

Nevera ima 1914 konjskih snaga koje joj omogućuju da do 100 kilometara stigne u 1,81 sekundi. To brzina ne staje: maksimalna je 412 kilometara na sat, a do 300 automobil stiže za 9,22 sekundi. Kapacitet baterije iznosi 120 kilovat sati.

Može se i personalizirati, što je iskoristio i CEO kompanije Mate Rimac kad je nabavio svoj model automobila. Osim toga izdano je i par posebnih izdanja, među kojima vrijedi spomenuti Never R koja je još snažnija od klasične Nevere.

Izdvojiti novac za Neveru ne bi trebao biti problem Luki Dončiću. Forbes je već izvještavao kako je prošle godine bio na devetom mjestu najplaćenijih NBA košarkaša. U toj sezoni zaradio je 58 milijuna dolara.

Luka Dončić u dresu slovenske reprezentacije na utakmici Hrvatska – Slovenija 2024. godine; Foto: Tonči Vlašić / Cropix