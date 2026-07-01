Slovenski proizvođač sladoleda zaključio preuzimanje u Hrvatskoj

Slovenski Incom iz Ajdovščine, između ostalog poznat po sladoledu brenda Leone, dovršio je preuzimanje tvrtke GPI Istra iz Kanfanara, jednog od vodećih regionalnih proizvođača ambalaže sa 70 godina tradicije. Ovim preuzimanjem otvaraju se nove prilike za razvoj inovativnih i održivih rješenja, priopćili su iz kompanije, prenosi STA. Incom je preuzimanjem GPI Istre ušao u sektor proizvodnje ambalaže.

Direktor Incoma Boštjan Jerončič rekao je za Forbes Slovenija kako ambalaža ima ključnu ulogu u suvremenim proizvodnim procesima i provedbi održivih strategija.

“Preuzimanjem GPI Istre ulazimo u područje ambalaže koje ima ključnu ulogu u suvremenim proizvodnim procesima i ostvarivanju strategija održivosti. Spajanjem znanja, iskustva i razvojnih potencijala želimo stvoriti nove prilike za rast, proširiti svoje kompetencije te dodatno ojačati konkurentnost Incom grupe na međunarodnim tržištima“, izjavio je Jerončič nakon zaključenja preuzimanja.

Direktor GPI Istre Marko Despot istaknuo je da ga je pri donošenju odluke prije svega vodio osjećaj odgovornosti prema ljudima koji su tijekom godina gradili tvrtku, kao i svijest o njezinoj važnosti za lokalnu zajednicu.

Najavljena nova ulaganja

Nakon preuzimanja GPI Istra ulazi u novu razvojnu fazu koju će pratiti novi investicijski ciklus. Planovi uključuju daljnju modernizaciju proizvodnih procesa i tehnologije, razvoj novih proizvoda, jačanje izvozne aktivnosti te povećanje konkurentnosti i prisutnosti na tržištima.

Među prvim potezima nakon preuzimanja su i bolji uvjeti za zaposlenike. Plaće su povećane za osam posto, a dodatni rast predviđen je uvođenjem novog sustava sistematizacije radnih mjesta. Jedan od važnijih simboličnih koraka u nadolazećem razdoblju bit će i vraćanje imena Istragrafika, najavili su iz tvrtke, prenosi STA.