Slovnaft: Janaf nije ispunio obveze iz ugovora o isporuci nafte, razmatramo tužbu

Slovnaft tvrdi da Janaf nije isporučio 58 tisuća tona sirove nafte prema ugovoru s MOL Grupom, što ugrožava opskrbu rafinerije u Bratislavi. Tvrtka upozorava na rizik za sigurnost opskrbe regije i razmatra pokretanje pravnih postupaka.

U okviru ugovora između Janafa i MOL Grupe, posljednja pošiljka od 58.000 tona sirove nafte Arab Light trebala je stići 6. studenoga, no Janaf, operater hrvatskog sustava naftovoda, nije uspio riješiti potrebne logističke zadatke. Ovaj problem s isporukom ugrožava izvoz goriva iz rafinerije u Bratislavi, koja se oslanja na nerusku sirovu naftu, poručili su u priopćenju slovačkim medijma iz naftne i petrokemijske kompanije Slovnaft.

Iz kompanije su dalje naveli kako kršenje ugovora dodatno pojačava zabrinutost oko sigurnosti opskrbe povezanu s Janafovim naftovodom. “Već i prvi tehnički problemi rezultiraju kašnjenjem od nekoliko tjedana, dok se i dalje ne zna u kakvom je stanju i kolikog je kapaciteta cjevovod. Iako je Janaf započeo s procjenom hrvatskog dijela naftovoda, rezultati nisu objavljeni, niti je pripremljen detaljan plan održavanja. Ispunjavanje tih uvjeta nužno je kako bi se mogla pokrenuti nova ispitivanja kapaciteta”, stoji u priopćenju.

Slovnaft smatra zabrinjavajućim što Janaf kasni s isporukama nafte upravo u trenutku kada je opskrba regije postala osjetljiva zbog nestabilnosti tržišta u Srbiji i požara u rafineriji Dunav. U takvim okolnostima, pouzdanost usluge i rasporeda isporuka od presudne su važnosti. Neisporukom naručene sirove nafte na vrijeme, Janaf dovodi u pitanje sigurnost opskrbe cijele regije.

Slovnaft se nada da će hrvatska tvrtka brzo pronaći rješenje logističkog problema te ističe da sve srednjoeuropske kompanije moraju preuzeti odgovornost za stabilnost regije. Također poziva Janaf da odmah ispuni svoje ugovorne obveze. Zbog trenutnog kršenja ugovora, Slovnaft razmatra pokretanje pravnih koraka.