Slovnaft tvrdi da još nema dogovora s JANAF-om o testiranju kapaciteta naftovoda

Slovačka naftna kompanija Slovnaft, koja je dio mađarske naftne i plinske grupe MOL, u srijedu je izjavila da još uvijek nije postignut konačni dogovor s hrvatskim operaterom naftovoda JANAF-om o temeljitom testiranju kapaciteta njegova naftovoda.

JANAF-ov naftovod ključna je alternativna ruta za nerusku naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Njegova važnost porasla je s prekidom rada naftovoda Družba i naporima EU-a da postigne neovisnost o ruskoj nafti.

Izvršni direktor Slovnafta Gabriel Szabo rekao je na konferenciji za novinare da su potrebna testiranja cijelog naftovoda i to u svim sezonskim uvjetima, kako bi se pokazalo ima li dovoljan kapacitet za opskrbu Mađarske i Slovačke.

Hrvatska vlada i JANAF tvrde da je kapacitet JANAF-ova naftovoda od 15 milijuna tona nafte na godinu posve dovoljan za opskrbu dviju MOL-ov rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj.