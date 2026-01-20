Smartivo tehnologije i Raptor fleet završili integraciju i ulaze u novu fazu rasta 

Akviziciju obavljenu prije dvije godine tvrtka Smartivo tehnologije odlučila je zaokružiti spajanjem s preuzetom tvrtkom Raptor fleet u jednu tvrtku.

Smartivo tehnologije spojit će se s tvrtkom Raptor fleet koju su akvizirali 2023. godine u tvrtku Smartivo – Raptor fleet.

Ovo je završni korak dvogodišnje integracije poslovanja dvije kompanije započete pridruživanjem Raptor fleeta Smartivo grupi. Kompanija u priopćenju ističe kako je integracijom poslovanja Smartiva i Raptor fleeta stvoren vodeći igrač u području GPS nadzora i telemetrijskog upravljanja voznim parkom u regiji. Fokus poslovanja ima je na razvoju vlastite tehnologije, učinkovitost i brzinu terenskih zahvata na vozilima te vrhunsko korisničko iskustvo.

Završetak integracije

Danas Smartivo grupa pruža uslugu preko 2.000 kompanija na području Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Kosova putem svojih podružnica, s planom dostizanja brojke od 30.000 aktivnih vozila i ostalih pokretnina pod nadzorom do kraja 2026. godine. Klijenti dolaze iz svih sektora, a referentna lista uključuje vodeće igrače iz distribucije i logistike, prehrambene, farmaceutske, poljoprivredne, trgovine, građevinarstva i drugih.

„Ne radi se o nagloj promjeni, već logičnom završetku integracije kojom se sustavno bavimo posljednje dvije godine. Konsolidacijom poslovanja stvaramo snažniju organizaciju koja nam omogućava brže donošenje odluka i osigurava osnovu za daljnji razvoj tehnologije i usluga“, izjavio je izvršni direktor tvrtke Mislav Sunara.

Smartivo su osnovali Petar Šimić i Goran Kukolj 2010. godine. Šimić je bio idejni pokretač i spiritus movens zadužen za razvoj poslovanja, a Kukolj prvi razvojni inženjer koji je postavio temelje Smartivo sustava. Nakon nekoliko godina pridružili su im se kao suvlasnici Sunara i Mladen Marinović koji je zamijenio Gorana na mjestu CTO-a.

Otvoreni za nove akvizicije

Pridruživanjem Raptor fleeta Smartivo grupi, suvlasnikom je postao i Dario Trtinjak. Raptor je GPS nadzor vozila razvijao kao dopunu svojoj osnovnoj djelatnosti, koja je bila usmjerena na fizičku zaštitu vozila (popularni Mul-T-Lock), auto alarma i parking senzora, u čemu je bio lider na tržištu. Budući da taj poslovni model nije podrazumijevao razvoj vlastitog IT rješenja, izdvajanje fleet poslovanja i njegovo povezivanje sa Smartivom bio je logičan korak koji je stvorio čvrste temelje za daljnji rast i razvoj.

Unatoč izazovima koje svako poslovno partnerstvo nosi i različitim pogledima na pojedina pitanja razvoja poslovanja, Šimić, Kukolj, Sunara, Marinović i Trtinjak izgradili su suradnju temeljenu na međusobnom povjerenju i jasnoj podjeli odgovornosti. Kako ističu, ključ takvog odnosa je otvorena, ravnopravna i transparentna komunikacija.

Smartivo tehnologije u 2024. godini ostvarili su 1,09 milijuna eura prihoda i 87.094 eura dobiti. Trenutačno u regiji zapošljavaju 32 zaposlenika.

Akvizicija Raptor fleeta rezultat je promišljene strategije koja se temelji na prirodnom rastu, akvizicijama, te otvorenosti za strateška partnerstva. Tijekom integracije fokus je stavljen na ujednačavanje i optimizaciju procesa, digitalizaciju podrške i prodaje te jasnije upravljanje razvojem proizvoda, kako bi se organizacija mogla brže i kvalitetnije prilagođavati potrebama tržišta.

Za klijente to znači bržu i kvalitetniju podršku, jasnije i transparentnije usluge te širu ponudu, uključujući sigurnosne sustave za vozila i dodatnu opremu, preuzete od Raptor fleeta. Novi korisnici dobivaju jasno definirane pakete usluga bez skrivenih troškova, dok postojeći klijenti imaju jednostavniji pristup podršci, s kraćim vremenom rješavanja zahtjeva.

U nadolazećem razdoblju Smartivo grupa fokusirat će se na još brži organski rast, daljnji razvoj sustava na novim tehnologijama te digitalizaciju standardiziranih procesa u svojim podružnicama u regiji. Ne isključuju ni nove akvizicije.