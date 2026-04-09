Sofascore u pohodu na SAD: Kako je hrvatska sportska platforma odlučila “zakuhati” GOAT debatu

SAD je već jedno od najsnažnijih tržišta zagrebačke sportske platforme s 120 milijuna korisnika godišnje, a Sofascore sada dodatno jača svoju poziciju. Strategija? Najveća rasprava u povijesti košarke i limitirana serija kozjeg sira.

Kada hrvatska sportsko-tehnološka kompanija odluči dodatno ubrzati rast na jednom od svojih najvažnijih tržišta, logičan potez bio bi klasična marketinška kampanja, plaćeni oglasi, partnerstva s lokalnim medijima i postupno građenje prepoznatljivosti. Sofascore je krenuo drugačije.

Umjesto da kupe prostor, odlučili su stvoriti razlog za razgovor, i to oko teme koja u Americi nikad ne gubi na aktualnosti: tko je najveći košarkaš svih vremena, Michael Jordan ili LeBron James?

Rezultat je The G.O.A.T. Goat Cheese, limitirana serija kozjeg sira s dvije vrste nazvane Mikey i Jamie, distribuirana kroz influencere, medije i ključne sudionike na američkom tržištu. Kampanja nije slučajno odabrana tema ni dekorativni PR potez. SAD je strateški prioritet za Sofascore s očekivanim snažnim rastom u nadolazećim godinama, a jačanje pozicije kroz kulturni moment koji Amerikanci već godinama sami vode, daje platformi nešto što se teško kupuje oglasnim budžetom: relevantnost izvan sportskih rezultata.

Logika iza odluke je jasna. Digitalni brandovi koji žele ojačati poziciju na velikom tržištu često troše značajne resurse pokušavajući izgraditi kulturnu prisutnost od nule. Sofascore je umjesto toga identificirao debatu koja već postoji, ima vlastitu energiju i tiče se sporta koji platforma ionako prati, te joj dao novi oblik i novi povod. Sir kao metafora za ukus kao argument za raspravu koja nema objektivan odgovor funkcionira jer je neočekivan, vizualno zahvalan i odmah razumljiv bez dugih objašnjenja. Upravo ono što treba za medijsku pokrivenost na tržištu gdje se za pažnju bore svi.

Suosnivač i Chief Strategy Officer Sofascorea, Ivan Bešlić, ne krije stratešku logiku iza odluke: “SAD je za Sofascore tržište s jasnim strateškim prioritetom i očekivanim snažnim rastom. Ali to je i tržište koje ima vlastitu kulturu, vlastite rasprave i vlastite heroje. Michael Jordan ili LeBron James nije samo košarkaška tema u Americi, to je generacijski identitet. Ući u taj razgovor na ovaj način, s humorom i s pravim proizvodom, za nas je svjesna strateška odluka, ne eksperiment.”

Sofascore već godinama nudi košarkaškim navijačima Sofascore Rating, objektivnu ocjenu koja svaku izvedbu mjeri kroz stotine parametara i daje fanovima alat za praćenje i usporedbu igrača. Isti sustav koji je u nogometu prepoznat i podijeljen od strane igrača poput Sergija Ramosa i Tonija Kroosa. U kontekstu najvećeg košarkaškog tržišta na svijetu, takav alat ima jasnu vrijednost, a kampanja oko Jordan/LeBron debate služi kao prirodan ulaz u razgovor o tome zašto podatkovni pristup sportu uopće ima smisla.

Sofascore, sportsko-tehnološka kompanija iza jedne od najpopularnijih sportskih platformi na svijetu, osnovan je 2010. u Zagrebu i danas zapošljava više od 300 ljudi u deset zemalja. Platforma pokriva 25 sportova i dostupna je u više od 40 jezika, s bazom od 120 milijuna aktivnih korisnika godišnje. Američka ekspanzija dolazi u trenutku kada platforma bilježi snažan rast globalno, a SAD se sve jasnije potvrđuje kao jedan od ključnih stupova sljedećeg razvojnog poglavlja kompanije.

Jordan ili LeBron – Sofascore ne presuđuje. Ali dok se Amerika i dalje svađa, zagrebačka platforma već dugo prati svaki koš, svaki rekord i svakog sljedećeg kandidata za taj naslov.