Španjolska Navantia predstavila se hrvatskim tvrtkama

U kontekstu neizvjesnog sigurnosnog okruženja današnjice posebno je važno jačati domaću industrijsku bazu i graditi partnerstva koja osiguravaju dugoročnu otpornost. Više od pedeset predstavnika hrvatskih tvrtki imalo je tako priliku razmotriti mogućnosti za suradnju na razvoju i izgradnji višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.

Novi Industry day obrambene industrije u organizaciji Hrvatske gospodarske komore omogućio je španjolskoj tvrtki Navantia da se predstavi domaćim proizvodnim i tehnološkim tvrtkama.

“Velike obrambene platforme nikada nisu rezultat rada samo jedne tvrtke – one se oslanjaju na snažnu i pouzdanu mrežu partnera i specijaliziranih dobavljača. Industrijska suradnja pritom ne završava izgradnjom, jednako je važna dugoročna perspektiva održavanja, nadogradnji i potpore tijekom cijelog životnog ciklusa projekta”, poručila je glavna tajnica HGK Marina Rožić i istaknula da postoji snažan potencijal za suradnju, a da je cilj HGK povezivati tvrtke, olakšavati dijalog i stvarati konkretne prilike za razvoj dugoročnih partnerstava.

“Hrvatska industrija raspolaže raznolikom i sposobnom bazom proizvođača, sa specijaliziranim tehnologijama, komponentama i uslugama, koji se mogu pozicionirati kao pouzdani partneri unutar međunarodnih dobavnih lanaca”, naglašava Rožić.

Navantia je španjolska državna tvrtka iz sektora obrane s više od 300 godina iskustva u izgradnji brodova za ratnu mornaricu. Specijalizirana je za dizajn, inženjering, izgradnju i životni ciklus suvremenih pomorskih platformi, uključujući ratne brodove, podmornice, i druge specijalizirane plovne objekte.

Hrvatskoj ratnoj mornarici nudi Avante 2200/ALFA 3000, suvremenu i već dokazanu fregatu usklađenu s NATO standardima. Navantia, kako objašnjavaju, nudi brod koji se već dokazao u upotrebi i obvezu okupljanja hrvatskog industrijskog ekosustava.

“Ovaj Industry Day prilika je za maksimalnu integraciju hrvatske industrije u naš prijedlog za višenamjenske korvete, provjerene i operativne plovne jedinice. Naš cilj je dijeliti tehnologiju, otvoriti stvarne prilike u dobavljačkoj mreži i osigurati operativnu vrijednost Hrvatskoj ratnoj mornarici od prvog dana”, izjavio je Alfonso Valea, komercijalni direktor Navantie za Europu.

“Naša ponuda smanjuje vremenske i proračunske rizike pa vjerujemo da nas postavlja kao najprikladniju opciju za Hrvatsku ratnu mornaricu”, rekao je Valea.

Prijedlog koji je iznijela Navantia podržao je i veleposlanik Španjolske, Jose Ramón García Hernandez, istaknuvši i potporu španjolske vlade.

Industry Day serija je događanja koja omogućuju izgradnju široke mreže partnera i dobavljača, što je ključan element uspješnih obrambenih projekata. HGK tvrtkama omogućuje da uspostave kontakte koji mogu dovesti do konkretnih suradnji. Na B2B sastancima predstavnici hrvatskih tvrtki imali su priliku istražiti u kojim područjima mogu doprinijeti kao dobavljači, tehnološki partneri i pružatelji usluga u budućim projektima.