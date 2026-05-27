Španjolski brodograditelj Navantia potpisao sporazum o suradnji s hrvatskim tvrtkama

Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia i hrvatske tvrtke Uljanik Brodogradnja 1856 i Nortes Blue potpisale su u srijedu sporazum o strateškoj suradnji, kao dio aktivnosti vezanih uz program izrade višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi korvetu Avante 2200/ALFA 3000.

Sporazum su potpisali direktor tvrtke Nortes Blue Juvel Čokić, direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić te Navantijin direktor prodaje za Europu i Tursku Alfonso Valea, u nazočnosti španjolskog veleposlanika u Hrvatskoj Joséa Ramóna Garcíe Hernándeza.

Potpisivanje tog sporazuma dio je aktivnosti vezanih uz program izrade višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi platformu Avante 2200/ALFA 3000. Korveta je, istaknuto je na potpisivanju ugovora, smišljena kako bi od prvoga dana maksimalno povećala operativni doseg Hrvatske ratne mornarice, smanjujući rizike, skraćujući rokove te olakšavajući životni ciklus broda. Sporazum je, naglasila je španjolska strana, potvrda dugoročne predanosti suradnji i uključivanja hrvatskog industrijskog ekosustava u cijeli projekt, a ne samo isporuka broda i operativnog sustava koji je već u uporabi.

Španjolski veleposlanik Hernández naveo je da Navantia ima potporu španjolske države, u čijem je vlasništvu ta kompanija te da se ne radi samo o industriji, već i o transferu tehnologije.

“Nismo prvi koji nude bolje, jeftinije i ljepše brodove, ali možemo obećati da ćemo isporučiti dogovoreno”, rekao je García Hernández, dodavši kako se radi o kompaniji s dugom tradicijom. “Navantia Hrvatskoj može pomoći ne samo u izgradnji najboljih brodova koje može dobiti, već, uz ostalo, i u transferu znanja, odnosno najmodernije tehnologije. Brodovi su građeni po svim standardima NATO-a”, naglasio je.

Direktor prodaje za Europu i Tursku Navantie Alfonso Valea rekao je da je potpisivanje sporazuma o strateškoj suradnji s hrvatskim tvrtkama važno i za njegovu kompaniju. Navantia, naveo je, ima puno iskustva pri gradnji spomenutih brodova.

Direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić izjavio je da je potpisan sporazum kojim se nastavlja širiti mogućnost suradnje na projektu Hrvatske ratne mornarice, ali i šire. “Realizacija projekta Hrvatske ratne mornarice ovisi o odlukama Ministarstva obrane i Vlade RH; volio bih da se s projektom krene što ranije, no na njima je konačna odluka”, kazao je Hadžić, dodavši, međutim, da smatra da će projekt brzo ići u realizaciju, već ove godine.

Radi se, pojasnio je, o narudžbi Hrvatske ratne mornarice za dva višenamjenska broda – korvete. Navantia je, inače, samo jedan od ponuditelja. Uljanik Brodogradnja, istaknuo je, nastojat će s njima surađivati i na širem planu, uključujući i potencijalne narudžbe drugih zemalja.

Navantia, brodogradilište u vlasništvu španjolske države, projektira, gradi i podržava različite vrste površinskih plovila, podmornica i sustava. Izravno zapošljavaju gotovo 5.000 radnika raspoređenih u svojim operativnim centrima u La Coruñi, Cádizu, Cartageni i Madridu. Nakon akvizicije Harland & Wolffa, Navantia zapošljava oko 1000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu i ima brodogradilišta u Belfastu, Arnishu, Appledoreu i Methilu.

Peti su najveći brodograditelj u Europi i deveti najveći u svijetu.