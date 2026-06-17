Split priprema rekonstrukciju kule u Dioklecijanovoj palači, u njoj će urediti muzej

Priprema se natječaj za rekonstrukciju kule Dioklecijanove palače vrijedan 1,2 milijuna eura plus PDV. U njoj će biti muzej.

Grad Split najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za radove na rekonstrukciji jugoitočne kule Dioklecijanove palače. Radovi će obuhvaćati i dio zgrade u Lukačićevoj ulici broj 5.

Predmet projekta je rekonstrukcija Jugoistočne kule Dioklecijanove palače u razinama prizemlja, kata i terase. Kula je vezana s južnim i istočnim perimetralnim zidom, a po vrhu ovih zidova izgrađen je srednjovjekovni obrambeni ophod. Uz ove zidove s unutarnje strane smještena je zgrada u Lukačićevoj 5. Sve navedene zgrade, odnosno dijelovi zgrada projektom će se organizirati u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu javne i društvene namjene kao kulturna ustanova – muzej, u organizaciji Muzeja grada Splita.

Procijenjena vrijednost projekta je 1,2 milijuna eura plus PDV. Glavni kriterij za izbor izvoditelja radova je cijena (80 bodova), a sporedni trajanje jamstva za uklanjanje nedostataka (20 bodova). Zainteresirane tvrtke u posljednjih pet godina moraju imati i do tri rada na rekonstrukciji zaštićenih kulturnih dobara vrijedna ukupno najmanje 1,2 milijuna eura.

Natječaj za navedene radove do sada je kasnio jer je izjavljena žalba tijekom izdavanja grđevinske dozvole. Žalba protiv prvostupanjskog rješenja odbijena je drugostupanjskim rješenjem nadležnog tijela. Nakon toga je pokrenut upravni spor protiv drugostupanjskog rješenja, kojim je odbijen žalbeni navod.

Radovi na kuli dio su šireg projekta kojim se unaprijeđuje nekoliko lokacija u Palači. Projektom je obuhvaćena još i obnova Stare gradske vijećnice, zatim dvorišta i prizemlja Muzeja grada Splita, koji će ugradnjom lifta postati pristupačan i osobama s invaliditetom.