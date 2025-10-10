Split u sezoni dobiva zrakoplovnu liniju za New York

United Airlines najavio je novu sezonsku liniju između Splita i New Yorka. Održavat će se tri puta tjedno od kraja travnja 2026. godine Boeingom 767-300ER.

Američki United Airlines najavio je kako će među linijama koje uvodi u sljedećoj sezoni biti i ona između New Yorka i Splita.

Prvi let planiran je je za 30. travnja 2025. godine iz New Yorka, a u planu su tri leta tjedno. Polasci iz Splita bit će srijedom, petkom i nedjeljom. Gradove će povezivati Boeing 767-300ER. Prema cijenama za nekoliko različitih letova, može se zaključiti da cijene povratnih letova u ekonomskoj klasi kreću oko 1300 dolara, dok u business klasi nadmašuju 5000 dolara.

Od ranije lete i za Dubrovnik

Prema informacijama s Unitedovih web stranica, kompanija ima dvije verzije interijera zrakoplova Boeing 767-300ER. Prva verzija ima 46 sjedala prilagođenih za spavanje u Business klasi, 22 sjedala u Premium Plus klasi, 43 sjedala u ekonomskoj plus klasi i 56 sjedala u ekonomskoj klasi. U drugoj verziji zrakoplov ima 30 sjedala prilagođenih za spavanje u Business klasi, 24 sjedala u Premium Plus klasi, 32 sjedala u ekonomskoj plus klasi i 117 sjedala u ekonomskoj klasi.

Konfiguracija 767-300ER s manjim brojem sjedala u Business klasi; Foto: United Airlines

United Airlines u ljetu 2026. godine nudit će gotovo 3000 međunarodnih povratnih letova tjedno. Novi sezonski letovi uključuju linije između New Yorka i Splita, Barija, Glasgowa i Santiaga de Compostele, Washingtona i Reykjavika. Tu je i nova cjelogodišnja linija između New Yorka i Seoula. United Airlines od ranije ima i direktnu sezonsku vezu između New Yorka i Dubrovnika.

„United ima nenadmašnu međunarodnu mrežu i ponosimo se time što povezujemo naše putnike s jedinstvenim, trendovskim destinacijama koje nijedna druga američka zrakoplovna kompanija ne nudi“, rekao je Patrick Quayle, viši potpredsjednik za globalno planiranje mreže i saveze. „S dodatkom ovih novih letova i povratkom svih novih ruta iz prošle godine, United sada leti u 46 gradova preko Atlantika – više nego bilo koja druga aviokompanija – i time se jasno pozicionira kao vodeći američki prijevoznik.