Splitski poduzetnici kupili robnu kuću Nama za 17,25 milijuna eura

Novoosnovana tvrtka iza koje se nalaze bogati splitski poduzetnici kupila je na aukciji robnu kuću Nama u najužem centru Zagreba. Platili su je 17,25 milijuna eura, a uvjeti propisuju da najmanje dvije godine zadrže i Namine radnike. Prema neprovjerenim informacijama, prostor planiraju dati u najam.

Solinska tvrtka Izbor šesti d.o.o. kupila je na Fininoj aukciji robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici. Predmet prodaje bili su kuća i dvorišta u Ilici 4 površine 1714 četvornih metara te kuća dvorište, zid i vrt-perivoj u Ilici 6 površine 1886 četvornih metara procijenjeni na 34,49 milijuna eura.

Prva dražba održala se u kolovozu kada nije bilo zainteresiranih za kupnju uz početnu cijenu od 25,8 milijuna eura. Početna cijena je sada bila smanjena na 17,25 milijuna, a Izbor šesti bio je jedini sudionik dražbe.

Nina Banović na zasnježenom golf terenu u Stobreču 2012. godine; Foto: Vladimir Dugandžić / Cropix

Tko su Banovići i Budalići?

Stečajni upravitelj Name za Forbes Hrvatska pojasnio je kako rješenje treba postati pravomoćno nakon čega će Izbor šesti uplatiti traženi iznos. Cijela procedura mogla bi potrajati par mjeseci. Osim nekretnine Izbor šesti mora kupiti i inventar i opremu knjigovodstvene vrijednosti 109.366 eura, trgovačku robu prosječne vrijednosti 1,35 milijuna eura, ali i preuzeti zaposlene (u travnju ih je bilo oko 160) i nastaviti poslovanje još bar dvije godine.

Prema neprovjerenim informacijama, čini se da će Splićani Namu dati u najam zajedno s njezinim radnicima.

Prema podacima iz sudskog registra, vlasnici tvrtke Izbor šesti su Nina Banović i Ivan Budalić. Kao direktori kompanije navedeni su Andrija Banović i Ante Budalić. Par Banović u Splitu je najpoznatiji po Optici Anda, no vlasnici su niza tvrtki, pri čemu su osam njih osnovali ove godine. Izbor šesti jedini je projekt u kojem vlasništvo dijele s Budalićem koji iza sebe ima nekoliko tvrtki. Ante Budalić njegov je sin koji se u mlađim danima spominjao u medijima zbog vožnje luksuznih automobila u vrijeme dok je imao zabranu upravljanja. (Poduzetnik Ivan Budalić i bivši gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić različite su osobe, op.a.)