Stečaj 3. maja: Trgovački sud odobrio tužbu protiv države

Trgovački sud u Rijeci odobrio je stečajnom upravitelju brodogradilišta 3. maj d.d. u stečaju Lorisu Raku podnošenje tužbe protiv države, radi pobijanja Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Ugovora o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri.

Stečajni upravitelj 3. maja Loris Rak rekao je u utorak Hini da će se razmotriti mogućnost nagodbe, a ako do nje ne dođe planira podnijeti tužbu.

Riječ je o ugovorima koje su u početku godine sklopili 3. maj i Republika Hrvatska, a kojima se uređuje namirenje dijela potraživanja Republike Hrvatske prijenosom svih, odnosno tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki-kćeri 3. maj Rijeka 1905, odnosno 100 posto temeljnog kapitala tvrtke-kćeri od 10,3 milijuna eura, na državu.

Stečajni postupak nad “starim” brodogradilištem 3. majem otvoren je na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju. U rujnu je održano prvo ispitno i izvještajno ročište, a vjerovnici su prihvatili izvješće stečajnog upravitelja, u kojemu je procijenio kako imovina neće biti dostatna za pokriće tražbina te su se suglasili s unovčenjem pokretnina i odlukom da se poslovanje 3. maja neće nastavljati.

Tijekom ispitnog ročišta, punomoćnik tvrtke Adria Rijeka Alen Ivković osporio je četiri tražbine, među kojima i tražbinu Ministarstva financija po osnovi protestiranih jamstava, te je od strane suda upućen na parnice.

Nakon izvještajnog ročišta, Ivković je u vezi navoda stečajnog upravitelja da stečajna masa nije dovoljna za namirenje vjerovnika, upitao je li određena imovina, prije otvaranja stečaja prenesena na druga društva, odnosno na tvrtku-kćer 3. maj Rijeka 1905 te postoji li mogućnost povrata te imovine.

Stečajni upravitelj potvrdio je tada da je stečajni dužnik u postupku povećanja temeljnog kapitala prenio određenu imovinu, odnosno proizvodni pogon i određene nekretnine na 3. maj Rijeka 1905, da je ta imovina kasnije, radi prijeboja potraživanja, prenesena na Republiku Hrvatsku te da je u tijeku pravna analiza kako bi se utvrdilo postoje li osnove za eventualno pobijanje tih radnji.

Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja Republike Hrvatske prema brodogradilištu 3. maj, prijenosom poslovnih udjela njegove tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905 na državu te o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastavila je brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove, među kojima izgradnju trupa polarnog kruzera nove generacije za Scenic Group, a ranije ugovorene poslove završio je 3. maj.

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je u rujnu Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju tri poslovna udjela tvrtke 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u vlasništvu Republike Hrvatske, po početnoj cijeni od 6,6 milijuna eura te uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti.

Ukupna nominalna vrijednost triju poslovnih udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, iznosi oko 10,3 milijuna eura, početna cijena prodaje poslovnih udjela je nešto veća od 6,6 milijuna eura, a rok za podnošenje ponude je 17. studenoga.