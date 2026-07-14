Stjepan Čajić pobijedio Grad Varaždin – kupuje tri nekretnine kako bi Varteks nastavio proizvodnju

Sukladno najavama, Trgovački sud u Varaždinu dosudio je tri nekretnine tvrtki Stype CS Stjepana Čajića koja je iskoristila pravo njihovog prvokupa. Pravo prvokupa za jednu od njih htio je iskoristiti i Grad Varaždin, no nije uspio u tome. Čajić je već ranije za Forbes Hrvatska najavio kako nekretnine kroz dokapitalizaciju želi unijeti u Varteks i nastaviti proizvodnju ako prođe njegov stečajni plan.

Trgovačku sud u Varaždinu donio je krajem prošlog tjedna tri rješenja prema kojima će tvrtka Stype CS Varteksovog dioničara Stjepana Čajića korištenjem prava prvokupa otkupiti tri Varteksove nekretnine. Kao što je Forbes Hrvatska izvještavao u lipnju, to je dio Varteksovih nekretnina koje su bile na aukciji, a koje Čajić kroz dokapitalizaciju želi unijeti u tvrtku.

Prođe li nakon toga i njegov prijedlog stečajnog plana, te tri nekretnine trebale bi biti prostor namijenjen nastavku Varteksove proizvodnje. Pravo prvokupa za dvije nekretnine nije bilo upitno, no za jednu od njih pravo prvokupa htio je iskoristiti i Grad Varaždin, pa je bilo neizvjesno kome će ona pripasti.

Sud je u konačnici i treću nekretninu dosudio Stype CS-u. Obrazložio je da je ta tvrtka imala starije i ranije stečeno pravo prvokupa, dok je pravo Grada Varaždina nastalo tek nakon što je nekretnina proglašena kulturnim dobrom. Zakon u takvoj situaciji ne daje prednost zakonskom pravu prvokupa.

Na čestici 3942/2 za koju je bio zainteresiran i Varaždin nalaze se dvije manje industrijske zgrade, a cijena prvokupa identična je onoj koja je postignuta na aukciji – 750.000 eura. Dvije manje industrijske zgrade su i na čestici 3942/52 čija je cijena 205.000 eura. Najskuplja od tri spomenute čestice je čestica 3924/13 koja je postigla cijenu od 1,42 milijuna eura, Na njoj se nalazi i Varteksov outlet.