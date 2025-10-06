Strujni krug: Prijave za subvencije električnih vozila podnose se od 15. listopada 2025. godine

Tvrtke i obrti i ove godine mogu nabaviti električne automobile po povoljnijim cijenama, zahvaljujući bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša. Prijave za subvencije bit će otvorene 15. listopada, a na raspolaganju će im biti 21,2 milijuna eura.

Udruga Strujni krug obavijestila je mailom svoje članove kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za poticaje pri kupnji električnih vozila. Ove godine namijenjen je samo pravnim osobama i obrtima, a ukupno je na raspolaganju 21,2 milijuna eura.

Prema informacijama koje su objavili, prijave će se podnositi od 15. listopada u devet ujutro. Doduše, poziv na stranicama Fonda trenutačno nije dostupan, a iz Fonda su Forbesu Hrvatska pojasnili da je to zbog trenutačnog održavanja, ali će uskoro biti ponovno dostupan.

Prema ranijim informacijama, poticaju će pokrivati do 40 posto troška vozila bez PDV-a, odnosno do maksimalno 9.000 eura. Maksimalni iznos po prijavitelju je 90.000 eura, odnosno subvencija za kupnju 10 vozila. S obzirom na maksimalni iznos od 9.000 eura, novca ima dovoljno za najmanje 2.355 automobila.

Prijave ovaj put neće odrađivati auto kuće, nego sami kupci, što postupak čini kompliciranijim nego prethodnih godina.