Studenac u sklopu platforme “Narančasta ribica“ nastavlja podržavati samohrane roditelje

Trgovački lanac Studenac, u sklopu svoje društveno odgovorne platforme “Narančasta ribica“, treću godinu u nizu poziva samohrane roditelje da prijave svoju djecu na besplatno ljetovanje.

Riječ je o prvoj ovogodišnjoj aktivnosti “Narančaste ribice“, sveobuhvatne platforme čiji je cilj osigurati cjelogodišnju podršku jednoroditeljskim obiteljima koje se suočavaju sa svakodnevnim izazovima.

Nakon što je Studenac u 2024. i 2025. godini omogućio besplatno ljetovanje za ukupno 130 djece, samo ove će se godine na bezbrižni odmor uputiti njih čak stotinu. Kroz razdoblje nakon ljetovanja, ta ista djeca nastavljaju biti dijelom cjelogodišnjeg programa u kojemu su im osigurane besplatne instrukcije, sav potreban pribor i oprema pred novu školsku godinu, sportski programi u više gradova diljem Hrvatske, kao i prigodni blagdanski pokloni.

Na besplatno ljetovanje, odnosno u cjelogodišnji program, samohrani roditelji mogu prijaviti djecu u dobi od 7 do 14 godina. Pri odabiru kandidata prednost će imati djeca čiji su roditelji preminuli, nestali ili je drugi roditelj nepoznat. Prijave su otvorene od 19. veljače do 2. ožujka 2026. godine, a podnose se ispunjavanjem obrasca na službenoj mrežnoj stranici narancastaribica.hr, uz obavezno prilaganje potrebne dokumentacije.

Povratnu informaciju vezanu uz uključivanje djeteta na ljetovanje i u program roditelji će zaprimiti putem adrese e-pošte navedene u prijavnom obrascu, najkasnije do 16. ožujka 2026. godine. Ljetovanje će se održati na jadranskoj obali krajem lipnja ili početkom srpnja ove godine, a o konačnom terminu i lokaciji roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Projekt “Narančasta ribica“ pokrenut je 2024. godine, kada je organizirano prvo besplatno ljetovanje za djecu iz jednoroditeljskih obitelji. Radi razumijevanja izazova s kojima se suočavaju samohrani roditelji, Studenac je u travnju 2025. godine pokrenuo sveobuhvatno istraživanje, a rezultati su pokazali da svaka druga jednoroditeljska obitelj djetetu ne može osigurati sve što mu je potrebno. Nadalje, čak 39 posto tih obitelji svoju financijsku situaciju procjenjuje kao prilično tešku i nestabilnu, dok bi 67 posto roditelja rado koristilo besplatnu stručnu pomoć.

Nakon predstavljanja istraživanja u svibnju 2025. godine, projekt je proširen te je nastala sveobuhvatna istoimena platforma s ciljem stvaranja zajednice koja okuplja organizacije i pojedince radi podrške jednoroditeljskim obiteljima.

Kroz program “Narančasta ribica“ svake godine sustavno se podržava unaprijed određeni broj djece. Prošle godine je tako u programu sudjelovalo 70 djece koja su otputovala na zajedničko ljetovanje, primila svu potrebnu opremu za povratak u školu, sudjelovala u blagdanskoj radionici i primila božićne poklone, a također imaju mogućnost pohađanja besplatnih instrukcija za školu i sportskih programa u klubovima partnerima Narančaste ribice.

Uz to, već drugu godinu zaredom, u sklopu sveobuhvatne platforme podrške dostupne na mrežnoj stranici narancastaribica.hr, svi samohrani roditelji imaju priliku besplatno uključiti djecu u razne sportske i umjetničke aktivnosti, pronaći savjete za lakše suočavanje s roditeljskim izazovima te ideje za kvalitetno zajedničko vrijeme.

Inicijativu Studenca od samih začetaka prepoznale su brojne kompanije, sportski i umjetnički centri, udruge i pojedinci koji su doprinijeli bogatom sadržaju i realizaciji aktivnosti.