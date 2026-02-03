Studentski centar najavio natječaj za obnovu dva paviljona u studentskom domu “Stjepan Radić”

Najavljen je natječaj za obnovu petog i šestog paviljona u SD Stjepan Radić koji nisu obnavljani od 1987. godine. Natječaj je vrijedan 13,69 milijuna eura i dio je od 103,4 milijuna eura ulaganja u nove i obnovu postojećih studentskih domova u Hrvatskoj.

Studentski centar (SC) najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za Radove na modernizaciji studentskih paviljona, okoliša i infrastrukture procijenjene vrijednosti 13,69 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o radovima na rekonstrukciji petog i šestog od ukupno 12 paviljona za smještaj studenata u studentskom domu Stjepan Radić na Jarunu. Prema informacijama iz prošlogodišnjeg članka portala Srednja.hr, navedeni paviljoni izgrađeni su 1977. godine, a obnovljeni prije Univerzijade 1987. godine.

Sredstva za obnovu tog, ali i drugih domova u Hrvatskoj vrijedna oko 103.4 milijuna eura osiguralo je Ministarstvo znanosti zahvaljujući sredstvima Europske unije.

Radovi uključuju i dogradnju požarnih evakuacijskih stubišta s rekonstrukcijom pripadajuće infrastrukture, prilaznih puteva i pripadajuće hortikulture. Rekonstrukcija, modernizacija i opremanje postojećih studentskih domova odnosi se na izvedbu građevinskih, obrtničkih, instalaterskih i drugih potrebnih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja je cijena s 90 posto utjecaja, dok jamstveni rok ima 10 posto utjecaja. Zainteresirana tvrtka ili zajednica ponuditelja u protekle tri godine moraju ukupno imati najmanje 13,69 milijuna eura prihoda. Osim toga, mora ponuditi i reference za do tri ista ili slična posla obavljena u zadnjih pet godina ukupne vrijednosti 13,69 milijuna eura.