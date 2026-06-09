Sukob u Nacionalu. Većinski vlasnik uredniku htio oduzeti domenu, ali nije uspio

Dvije tvrtke u kojima je urednik tjednika Nacional Berislav Jelinić suvlasnik, pokušale su oduzeti domenu Nacional.hr trećoj tvrtki u kojoj je Jelinić jedini vlasnik. CARNET-ov arbitar odbio je njihov zahtjev, no tekst arbitraže otkriva kako unutar Nacionala postoji sukob između suvlasnika.

Tvrtke Nacional News Corporation i Brand Holding Corporation podnijele su arbitražu kako bi se tvrtki Sljedeći savjet oduzela domena (odnosno web adresa) Nacional.hr, no CARNET je odbio njihov zahtjev.

Vlasnici tvrtke Nacional News Corporation su Miro Ninčević koji ima 67-postotni udio u tvrtki i Berislav Jelinić koji ima ostatak. U tvrtki Brand Holding Corporation obojica imaju 50-postotni udio. Direktor prve tvrtke je Marin Picukarić, a druge Mladen Ninčević. Vlasnik i direktor Sljedećeg savjeta je Berislav Jelinić, koji je ujedno i urednik tjednika Nacional.

Tvrtka Sljedeći savjet vlasnik je domene još od 2014. godine.

U pozadini neslaganje oko uređivačke politike i tvrtke

Arbitar Alan Uzelac, inače profesor na Pravnom fakultetu, upitao je strane je li potrebna i usmena rasprava. Podnositelji zahtjeva bili su protiv, dok je Jelinić odgovorio pozitivno. Podnositelji zahtjeva na prijedlog za ročište koje bi rezultiralo sporazumnim rješenjem odgovorili su da ne vide mogućnost postizanja mirnog rješenja. Ročište nakon toga nije održano, dok je postupak nastavljen.

Podnositelji zahtjeva istaknuli su da korisnik neovlašteno koristi domenu, jer je imatelj isključivog prava uporabe žiga „Nacional“ tvrtka Brand Holding Corporation. Naveli su kako je ona pravo na korištenje tog žiga prvom podnositelju ustupila licencijom. Također navode da prvi podnositelj kao ovlašteni korisnik žiga i stvarni korisnik predmetne domene unazad deset godina plaća troškove povezane s domenom te da je direktor registriranog korisnika domene na poziv odbio prenijeti domenu na ovlaštenog korisnika žiga.

Jelinić je preko odvjetničkog ureda odgovorio kako se protivi zahtjevu za prenošenje domene istaknuvši da se radi o internom sporu između suvlasnika. Prema njemu, složena trgovačka i korporativna pitanja, kao i pitanja uređivačke politike o kojima se radi u aktualnom spornom odnosu između stranaka u kojem je ovaj postupak samo jedan dio šireg internog sukoba, ne mogu se rješavati u ovom arbitražnom postupku.

Domena ostaje Jeliniću

Podsjeća i kako spor oko domene nije slučaj cybersquattinga niti situacija u kojoj nepovezana treća osoba pokušava zloupotrebljavati tuđi brend ili reputaciju.

U slučaju CARNET-ovih arbitraža bitno je jedino jesu li ispunjena sva tri uvjeta potrebna za oduzimanje domene trenutačnom vlasniku. Prema prvome ime domene mora biti isto ili zbunjujuće slično imenu na koje treća osoba ima pravo. Prema drugome, korisnik domene ne smije imati pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva, a prema trećemu je korisnik domene istu registrirao i/ ili je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Arbitar Uzelac ocijenio je kako je ispunjen samo prvi uvjet, zbog čega domena nije oduzeta Jelinićevoj tvrtki. Ukratko, u slučaju drugog uvjeta zaključio je kako podnositelji zahtjeva nisu dokazali da Jelinić odnosno društvo preko kojeg djeluje nema legitiman interes za korištenje domene. U slučaju trećeg uvjeta, arbitar je zaključio kako ni na koji način nije ugrožavao uživanje prava koja bi imao podnositelj zahtjeva kao izdavač ili nositelj žiga „Nacional“. Osim toga nije tražio nikakvu naknadu niti nudio domenu na prodaju.

Za sve navodne najave i prijetnje Uzelac navodi kako mogu biti relevantne eventualno, i to samo kad se materijaliziraju, kao predmet mogućih budućih postupaka.

Navodi u arbitraži otkrivaju i da Jelinić koji je urednik tiskanog izdanja nije bio suglasan da umjesto njega urednica web izdanja postane druga osoba, a u impressumu se vidi da je to sada Sanja Plješa.