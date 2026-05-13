Sunset Sports Festival otvara vrata globalnom e-sportu

E-sport više nije industrija budućnosti, već je danas jedan od najbrže rastućih globalnih biznisa koji povezuje sport, tehnologiju, zabavu, investicije i digitalnu kulturu. Upravo će zato ovogodišnji Sunset Sports Festival, koji se od 4. do 6. lipnja održava u Zadru, okupiti neka od najutjecajnijih imena svjetske e-sport, gaming i sportske biznis scene.

Među potvrđenim govornicima su Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, predsjednik Saudi Esports Federationa i potpredsjednik Savvy Games Group, Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa, Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa, Claire Hungate, predsjednica i operativna direktorica Team Liquida, Sam Molloy, Head of Commercial u HEROIC-u.

Među glavnim temama ovogodišnjeg izdanja posebno se ističe razvoj globalne gaming i digital entertainment industrije. Dolazak vodećih ljudi globalne e-sport scene potvrđuje kako je Saudijska Arabija danas jedan od ključnih svjetskih aktera u razvoju e-sporta i digitalne zabave, ali i jedan od najvećih investitora u gaming sektor. Posljednjih godina zemlja intenzivno ulaže u razvoj gaming infrastrukture, organizaciju najvećih svjetskih turnira, partnerstva s vodećim e-sport organizacijama te razvoj nacionalne strategije kojom želi postati globalno središte e-sporta i gaminga.

Njihovo sudjelovanje na Sunset Sports Festivalu dodatno potvrđuje međunarodni značaj festivala, koji iz godine u godinu okuplja vodeće ljude iz sporta, medija, tehnologije i entertainment industrije. Ovogodišnje izdanje otvara prostor i za razgovore o budućnosti e-sporta, novim poslovnim modelima, investicijama te sve snažnijem povezivanju tradicionalnog sporta i digitalne zabave.

Uz predstavnike Saudi Esports Federationa, u Zadar dolaze i vodeća imena nekih od najvećih organizacija u svijetu e-sporta, Claire Hungate, predsjednica i operativna direktorica organizacije Team Liquid, jedne od najuspješnijih i najprepoznatljivijih esport tvrtki na svijetu, te Sam Molloy, direktor komercijalnih poslova u HEROIC-u, prepoznatoj norveškoj e-sport organizaciji.

Program E-sports Stagea uključuje i niz razgovora o održivosti e-sport organizacija, ulozi podataka i analitike u investicijama te razvoju globalnog e-sport ekosustava. Poseban fokus bit će stavljen na temu kako e-sport prerasta format pojedinačnih turnira i postaje cjelogodišnji ekosustav koji povezuje zajednicu, brendove, tehnologiju i entertainment.

Uz bogat program posvećen e-sportu i gaming industriji, Sunset Sports Festival i ove godine kroz ostale festivalske pozornice donosi razgovore o sportskom biznisu, nogometu, performansama i zdravlju sportaša. Na Main Stageu će gostovati jedan od najpoznatijih regionalnih nogometnih menadžera Andy Bara, dok će na Performance & Health Labu svoje uvide podijeliti Igor Štimac, nogometni trener i bivši izbornik Hrvatske, te Jerko Leko, nogometni trener i bivši hrvatski reprezentativac. Na panelima će se razgovarati o modernim metodama treninga, fizičkoj pripremi i razvoju sportaša kroz iskustva iz profesionalnog sporta.

Sunset Sports Festival potvrđuje svoju poziciju jednog od najrelevantnijih regionalnih mjesta susreta sporta, e-sporta, biznisa i tehnologije, okupljajući u Hrvatskoj vodeće ljude globalne sportske i gaming industrije.