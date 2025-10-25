Supružnici inspiraciju pronašli u obiteljskoj tradiciji, izrađuju namaze od domaćih lješnjaka: “Nije bilo jednostavno, ali imali smo puno upornosti i vjere“

Bračni par Mario i Ana Tereza Želinski predstavio je svoju poduzetničku priču u sklopu projekta ”Startaj Hrvatska”, a njihovi nutKat namazi od domaćih lješnjaka nalaze se na policama SPAR-a i INTERSPAR-a diljem zemlje. Za Forbes Hrvatska ispričali su otkud im ideja za izradu namaza i koliko je bilo zahtjevno napraviti nešto svoje.

Priča o brendu nutKat započela je u Ruščici u Slavoniji, gdje supružnici godinama uzgajaju domaće lješnjake, a ideja se zapravo rodila iz obiteljske tradicije.

“Baka Katica uvijek je s puno ljubavi pripremala različite slastice za nas jer smo svi veliki ljubitelji slatkog, posebno čokolade. Najviše smo se veselili njezinom kandiranom lješnjaku u čokoladi. To je bio onaj trenutak u danu koji je okupio cijelu obitelj. Tijekom jednog zajedničkog putovanja u inozemstvo supruga i ja poželjeli smo tu uspomenu pretočiti u nešto novo, u tekući oblik, u namazu koji će zadržati okus djetinjstva, ali imati moderan duh. Tako je nastao naš namaz od lješnjaka.

Put do savršenog omjera bio je pun malih pokušaja i pogrešaka, svaka serija imala je nijansu drugačijeg karaktera dok nismo došli do onog pravog, prepoznatljivog okusa koji danas s ponosom nudimo drugima“, kaže Mario Želinski.

Njihovi prvi namazi nastali su u skromnoj, obiteljskoj kuhinji.

“Radili smo doslovno s onim što imamo. Kako je interes rastao, bilo je jasno da moramo napraviti ozbiljan iskorak. Uredili smo i opremili potpuno novi prostor za preradu, što je bio veliki zahtjev, ali nužan korak ako želimo dugoročno održiv i kvalitetan proizvod. Nije bilo jednostavno, pokretanje vlastitog pogona nosi sa sobom velik financijski teret.

Skladište i pomoćne prostorije nastajale su postupno, onako kako smo to mogli financijski pratiti. Nije bilo glamura, ali bilo je puno volje, upornosti i vjere u onome što radimo. Upravo ta faza, kada sve raste iz skromnih početaka, danas nam je najdragocjeniji podsjetnik koliko se može kad postoji strast i zajednički cilj.“

Put do konačne recepture nije bio jednostavan. Dugo su testirali omjere kako bi dobili idealnu recepturu koja se temelji na visokom udjelu domaćih lješnjaka.

“Tamni namaz sadrži 72 % lješnjaka, uz dodatak čokolade, kakaa i tek malog postotka šećera, dok svijetli ima čak 76 % lješnjaka. U njemu se nalazi čista pasta od lješnjaka oplemenjena bijelom čokoladom, koja daje nježniji, kremastiji okus.

Dugo smo testirali omjere, posebno udio šećera. Željeli smo postići da namaz zadrži prirodnu slatkoću lješnjaka i čokolade, ali bez nepotrebnih dodataka. Svaka nova verzija bila je korak bliže ravnoteži koju danas imamo, a rezultat je proizvod koji je istovremeno bogat, čist i iskreno domaći. Naša je proizvodnja, kako volimo reći, mala ‘tvornica pod nebom’. U potpunosti ovisimo o vremenskim prilikama, koje iz godine u godinu znaju biti vrlo nepredvidive. Upravo zato i prinos lješnjaka zna znatno varirati. Svaka je staklenka rezultat pomne pažnje, ručnog rada i poštovanja prema prirodi, koja nam daje osnovnu sirovinu.”

“Stvorili smo nešto što ima dušu“

“Točno se sjećamo tog trenutka. Sjedili smo za stolom, otvorili jednu staklenku i svi u tišini grabili žlicu po žlicu i nitko nije ništa rekao. Samo smo jeli. U tom smo trenutku znali da je to to. Posebno je bilo dirljivo vidjeti reakciju našeg dide, koji ne može bez slatkoga, i naše male Helene, koja uvijek prva prepozna pravi okus. Nakon toga više nije bilo dvojbe, morali smo podijeliti ono što smo stvorili. Nismo željeli da taj okus ostane samo naša obiteljska tajna. Počeli smo ga predstavljati drugima, najprije prijateljima i poznanicima, a zatim se krug širio. Ljudi su se stalno vraćali po još i to nam je bio jasan znak da smo pogodili, da smo stvorili nešto što uistinu ima dušu i što govori samo za sebe, domaće, kremasto i neodoljivo.“

Proizvodnja nutKat namaza

Namaz od lješnjaka prijavili su za titulu HIT proizvoda godine u sklopu projekta “Startaj Hrvatska.”

“Prijavili smo se s mišlju: ‘zašto ne, idemo probati’. Nismo imali velika očekivanja, samo smo željeli pokazati da ovo radimo s puno srca. Kad smo došli na prezentaciju i ponudili naš namaz na kušanje, dovoljno je bilo pogledati izraze na njihovim licima. Vidjelo se da uživaju u svakom zalogaju. Taj trenutak nam je dao potvrdu da se sav trud i predanost isplate. Ono što nas izdvaja od drugih je činjenica da je naš namaz u potpunosti ručno rađen, u malim serijama. Pazimo na svaki detalj, od odabira i prženja domaćih lješnjaka do savršenog omjera sastojaka. Ne težimo masovnoj proizvodnji, nego izvrsnosti i okusu, koji ima priču i toplinu doma. Upravo ta autentičnost, vjerujem, bila je ono što su prepoznali.



Tko ne bi bio polaskan titulom HIT proizvoda godine? Međutim, ove je godine konkurencija u kategoriji slatkoga zaista jaka. Svi su proizvodi kvalitetni, autentični i vrijedni pažnje, svaki na svoj način. Bez obzira na ishod, za nas je već sam ulazak u projekt “Startaj Hrvatska” veliko postignuće. Donio nam je znanje, iskustvo, korisne savjete i što je najvažnije, vjetar u leđa za daljnji razvoj. Taj osjećaj zajedništva i podrške unutar projekta vrijedi jednako koliko i svaka nagrada jer smo kroz cijeli proces naučili koliko vrijedi ostati svoj i vjerovati u ono što radiš”, kažu Mario i Ana Tereza Želinski.

Brojne ideje za nove okuse

Istaknuli su kako je najveća snaga njihova projekta u zajedništvu i međusobnoj podršci.

“Cijela je obitelj od početka bila uključena i prihvatila ideju objeručke. To nam je bilo iznimno važno, znati da nismo sami u svemu tome, nego da dišemo kao tim. Uz mene i suprugu, tu je i naša kći Helena, koja nas prati u stopu, velikim entuzijazmom preuzima ulogu glavnog degustatora. Njezin iskren komentar često je presudan u odlučivanju o završnim nijansama okusa. Djeca su, naposljetku, najiskreniji kritičari.“

“Za sada smo odlučili jednostavno uživati u trenutku. Nakon cijelog puta koji smo prošli lijepo je na trenutak zastati, udahnuti i osvrnuti se na sve što smo postigli. Ipak, moram priznati da nam se glavom već roje nove ideje i novi okusi. Teško je zaustaviti kreativnost kad radite ono što volite. Nova poznanstva i partnerstva koja su proizašla iz projekta mogla bi donijeti i nove, zanimljive priče, okuse, proizvode. No, ne želimo žuriti. Trenutno uživamo u svakom koraku i dopuštamo životu da nas iznenadi što nam je i moto cijelo vrijeme. Do sada nas je svaki novi korak odveo baš tamo gdje smo trebali biti, a vjerujemo da će tako biti i dalje”, zaključio je bračni par iz Slavonije.



Njihove, kao i proizvode ostalih kandidata projekta “Startaj Hrvatska“, potražite na policama INTERPSAR i SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji žele da baš njihove ideje budu proglašene HIT proizvodom godine.