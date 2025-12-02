Šušnjar: Inflacija je neželjeni efekt rasta, daje joj se prevelika važnost

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u utorak da je povećana inflacija neželjeni učinak rasta gospodarstva, plaća i potrošnje te da joj se s obzirom na trenutačnu visinu pridaje prevelika važnost.

“Mi smo sezonalno gospodarstvo. Za vrijeme turističke sezone ili blagdanskog razdoblja imamo povećanu potrošnju, koja raste 31 mjesec zaredom i tu dolazi do generiranja tj. ubrzavanja inflacije”, rekao je Šušnjar koji sudjeluje na konferenciji Dani regionalnoga razvoja i EU fondova, u Šibeniku.

Kaže kako je već ranije komunicirao da je inflacija neželjeni efekt gospodarskog rasta.

“Međutim, ona nije toliko visoka koliko joj se pridaje važnost”, ustvrdio je i podsjetio da je inflacija bila i značajno veća, 12, 13 ili 14 posto.

“Imamo 31 mjesec zaredom povećanu potrošnju. Dobrim dijelom ta potrošnja generira inflaciju. Potrošnje dolazi od gospodarskog rasta, povećanja svih primanja svih građana u Republici Hrvatskoj, koja su povećana politikama vlade”, rekao je Šušnjar.

Dodao je da Vlada pomaže najranjivijim skupinama kako bi smanjila inflatorne pritiske i omogućila im lakši život.

Upitan je li ograničavanje cijena određenih proizvoda dovoljno da se to postigne, odgovorio je da to nije jedina Vladina mjera te spomenuo regulaciju cijena energije zbog čega građani i velik dio gospodarstva nije osjetio cjenovne šokove koji su događali na tržištu energije, a i danas je cijena električne energije subvencionirana.

Najavio je da će iduće godine Vlada moći ciljanije pomagati najugroženije skupine te predviđa da će inflacija usporavati kako bi bila dovedena u očekivane povoljne makroekonomske okvire.