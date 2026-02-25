Šušnjar: “Nafta u skladu sa sankcijama EU već teče Janafom prema Mađarskoj”

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavio je na društvenoj mreži X da nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i propisima OFAC-a trenutno teče kroz Jadranski naftovod i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja i saveznika u Mađarskoj i Slovačkoj.

Podsjetimo, Šušnjar je službenom posjetu SAD-u do petka, tijekom kojeg će u Washingtonu i Pittsburghu sudjelovati na dva međunarodna skupa posvećena energetskoj sigurnosti i LNG suradnji između Europe i SAD-a.

“Tijekom sljedećih nekoliko dana bit ću u Sjedinjenim Državama na sastancima s američkim dužnosnicima, institucijama i vodećim ljudima u industriji. Ključni prioritet je predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao stup regionalne energetske sigurnosti”, napisao je na svom X profilu.

Tijekom boravka u Washingtonu, Šušnjar će na poziv američkih ministara Burguma i Wrighta sudjelovati na Transatlantic Gas Security Summitu, koji se danas održava u United States Institute of Peace. Summit okuplja ministre nadležne za energetiku iz država srednje i istočne Europe te predstavnike Europske unije, s ciljem jačanja energetske sigurnosti i transatlantske suradnje.

U okviru summita predviđeno je sudjelovanje ministra na zatvorenom ministarskom okruglom stolu na temu “A Durable Transatlantic Partnership“, bilateralni sastanci s ministrima Burgumom i Wrightom te, u povodu obilježavanja 250. obljetnice SAD-a obilazak groba Antuna Lučića, američkog poduzetnika hrvatskog podrijetla koji je otvorio najveću naftnu bušotinu u Teksasu 1901. godine.

Boravak u Pittsburghu (26. i 27. veljače) uključuje sudjelovanje na EU–U.S. LNG Cooperation Summitu, na poziv veleposlanice Europske unije u SAD-u, posvećenom obilježavanju deset godina LNG suradnje između Europske unije i SAD-a, počevši od prvog tereta isporučenog iz terminala Sabine Pass LNG Terminal. Ministar Šušnjar sudjelovat će na panelu European Gas Demand Outlook te na ministarskom okruglom stolu.

“Hrvatska energetska trijada – plin, nafta i, nadamo se uskoro, nuklearna energija – je zapadna po izboru i strategiji. A ako su uvjeti ispravni, otvoreni smo za to da je učinimo još jače američkom (govorimo o partnerskoj zemlji, zar ne?). Drugi govore o “suverenitetu”, a istovremeno ostaju ovisni o ruskim izvorima u sva tri. Mi biramo otpornost, saveznike i stvarnu sigurnost”, napisao je na svom X profilu.

Dodao je i: “P.S. Otkrit ću vam veliku tajnu, nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i propisima OFAC-a TRENUTNO TEČE kroz Jadranski naftovod i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja i saveznika u Mađarskoj i Slovačkoj. Naša infrastruktura isporučuje i može to nastaviti činiti (@EU_Commission vidi matematički dio)”, stoji u njegovoj objavi.

U tijeku transprot značajne količine neruske nafte

Podsjetimo, Mađarska je 16. veljače obavijestila Europsku komisiju (EK) da se namjerava pozvati na mogućnost privremenog izuzeća od sankcija za uvoz ruske sirove nafte preko Jadranskog naftovoda zbog prekida dotoka preko naftovoda Družba, a EK je najavila da je spremna sazvati sastanak Koordinacijske skupine za naftu kako bi se razmotrio mogući poremećaj u opskrbi i moguća alternativi za opskrbu gorivom.

Šušnjar je tada je poručio da je Hrvatska spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom. Janafovi kapaciteti su dostatni te nema tehničkih izgovora za uvoz ruske nafte, izjavio je Šušnjar. “Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu sa zakonodavstvom EU-a i propisima OFAC-a (agencije unutar Ministarstva financija SAD-a koja upravlja i provodi ekonomske i trgovinske sankcije, op.ur.). Nitko ne bi trebao ostati bez goriva”, rekao je Šušnjar.

U međuvremenu, Janaf je u petak objavio da sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena, a u tijeku je transport sirove nafte neruskog podrijetla Janafovim naftovodom za potrebe MOL Grupe. “Janaf smatra partnerske odnose i pouzdanost najvažnijim vrijednostima u svom poslovanju te svojim aktivnostima doprinosi činjenici da opskrba zemalja središnje Europe, Mađarske i Slovačke, sirovom naftom nije ni na koji način ugrožena”, naveli su u priopćenju.

Dodali su da je u tijeku transport značajne količine sirove nafte neruskog podrijetla Janafovim naftovodom za potrebe MOL Grupe, a u dolasku na Terminal Omišalj još su tri tankera s neruskom naftu za potrebe MOL Grupe. “Na Janafovim Terminalu Omišalj redovno se zaprimaju tankeri za našeg dugogodišnjeg partnera MOL Grupu i isporučuje naftu cjevovodom do mađarske granice, gdje je partner preuzima”, kažu u Janafu.