Šušnjar najavio moguće blago sniženje cijena goriva

Aktualno
author image
Forbes Hrvatska 16. tra 2026. 11:54
featured image
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar; Foto: Josip Bandic / CROPIX

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je u četvrtak mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka.

Šušnjar, koji je posjetio tvrtku ZM-Vikom u šibenskoj Industrijskoj zoni PODI, rekao je da je do nove odluke vlade o najvišim maloprodajnim cijenama goriva u ponedjeljak ostalo još par dana, ali da se, “očekuje blaga korekcija na niže”.

“Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže”, rekao je Šušnjar i dodao da su cijene goriva i cijene nafte u padu.

Cijene dizela na svjetskom tržištu dostigla je, kako je rekao, svoje povijesno najviše vrijednosti.

“Nikada nije bila veća cijena dizela.  Ona je na Mediteranu u realizaciji ugovora bila preko 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, a to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo”, istaknuo je.

Dodao je da je unatoč tome u Hrvatskoj dostupnost goriva osigurana.

“Bitno je da imamo dostupne derivate. Imali smo ih cijelo vrijeme, imat ćemo ih i u buduće, a sigurnost opskrbe nije dovedena u pitanje ni u jednom trenutku”, rekao je Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike. Te cijene važe u dvotjednom režimu, počev od utorka.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate. 

Te izmjene bi prema najavi premijera Andreja Plenkovića, u Hrvatskom saboru trebale biti izglasane 30. travnja.

Hrvatska postavila i zahtjev Europskoj komisiji u vezi mogućnosti smanjivanja europskog dijela trošarina, što komisija razmatra.

Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može utjecati na cijene goriva.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi