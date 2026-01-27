Šušnjar: Poticaji za obnovljive izvore veliki, ali nisu donijeli željeni rezultat

Za poticaje i otkup električne energije iz obnovljivih izvora dosad je potrošeno više od četiri milijarde eura, ali bruto dodana vrijednost u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u zadnjih deset godina manja je za 25 posto, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Tijekom konferencije Jutarnjeg lista “Energetika 2026. – Hrvatska pred odlukama desetljeća”, rekao je da je energetska tranzicija u Hrvatskoj počela prije 15-ak godina, kada su se donosile odluke desetljeća.

“Danas bez imalo okolišanja mogu reći da neke nisu bile dobre. Prebrzi modeli poticanja, nedovoljna analiza sustava, zanemarivanje mreže i potrošača, sve to ima cijenu i tu cijenu i danas plaćamo”, rekao je Šušnjar.

Govorio je o poticanju vjetroelektrana, solara i bioplinskih postrojenja gdje su, kazao je, načinjene greške koje će netko morati platiti.

Istaknuo je da nije skeptik kada je riječ o obnovljivim izvorima, no i da je Hrvatska imala dobru startnu poziciju zbog hidroelektrana, ali se otišlo u financijski izdašno poticanje obnovljivih izvora energije bez analiza i perspektive kako će to izgledati.

Naglasio je kako imamo 10 tisuća megavata zahtjeva za priključenje na mrežu iako, tvrdi, ni sami ne znamo što ćemo s tom električnom energijom.

Ministar, doduše, smatra da spomenute četiri milijarde eura nisu bačene u vjetar, budući da danas imamo te elektrane, no i da se u budućnosti mora optimalno ulagati.

“Prošle su se mreže radile radi kupaca, potrošača, a danas se smatra kako bi se trebale raditi radi proizvođača”, naglasio je ministar.

Obrušio se i na stručne institute i agencije koje, po njemu, ne daju svima jednaku podršku.

Ukazao je i na projekt plinske južne interkonekcije za Bosnu i Hercegovinu rekavši da je Hrvatska ispunila sve preduvjete za potpisivanje ugovora s BiH.

Predsjednik Uprave HEP-a Vice Oršulić podsjetio je da je u razdoblju od godine dana HEP uz ostalo pustio u rad sunčanu elektranu Dugopolje, kao i da radovi na velikoj investiciji sunčane elektrane Korlat idu nesmetano unatoč otežanim vremenskim uvjetima.

Otkrio je i da je nastavljen trend povećanja priključenja solarnih elektrana na mrežu. Istaknuo je i doprinos HEP-a ratnoj pomoći Ukrajini jer Hrvatska najbolje zna što znači uništavanje elektroenergetske infrastrukture u ratu budući da je Domovinskom ratu pretrpjela štetu od 4,3 milijarde tadašnjih njemačkih maraka na mreži.