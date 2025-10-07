Šušnjar s upravom ALTPRO-a o planovima i investicijama

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetio je tvrtku ALTPRO, gdje je obišao novi proizvodni pogon u Velikoj Gorici i s upravom razgovarao o investicijama, modernizaciji proizvodnje, jačanju izvoza i primjeni naprednih tehnologija u željezničkoj industriji.

Razgovaralo se o daljnjoj suradnji s Ministarstvom kroz poticaje za ulaganja i zapošljavanje, programe istraživanja i razvoja, instrumente za modernizaciju, digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje te potporu internacionalizaciji, uključujući korištenje dostupnih EU fondova, s ciljem bržeg uvođenja inovacija i snažnijeg izlaska na međunarodna tržišta.

ALTPRO je hrvatska visokotehnološka tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju signalno-sigurnosnih rješenja za željeznička vozila i infrastrukturu koja svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja na šest kontinenata.

Djeluje kroz istraživačko-razvojne i proizvodne kapacitete u Zagrebu (Odra), Vrbovcu i Velikoj Gorici, gdje je otvoren novi pogon opremljen naprednim tehnologijama.

“Danas sam svjedočio vrlo uspješnom primjeru razvoja hrvatske industrije. Često se zna čuti da se u Hrvatskoj ništa ne proizvodi, ali ALTPRO je dokaz da ta teza nije točna. Njegov novi proizvodni pogon i menadžment dokaz su da Hrvatska može konkurirati na globalnoj industrijskoj sceni, pogotovo u nišnim proizvodima kao što su signalno-sigurnosna rješenja za željeznicu”, izjavio je Šušnjar.

“ALTPRO sustavno ulaže u razvoj i proizvodnju rješenja za sigurnost željezničkog prometa te širenje izvoza”, rekao je vlasnik i predsjednik Uprave ALTPRO-a Zvonimir Viduka.

“Novi pogon dodatno podiže naše kapacitete i standarde kvalitete, a fokus ostaje na inovacijama, integratorskim projektima i partnerskom pristupu kupcima. U idućem razdoblju nastavljamo povećavati udio visoke dodane vrijednosti u proizvodnji te jačati prisutnost na međunarodnim tržištima”, rekao je Viduka.